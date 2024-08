Experte mit Wunsch für Kane und Warnung für den FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Bleibt Harry Kane mit dem FC Bayern weiter titellos?

TV-Experte Mario Basler hat sich zur Meister-Frage in der Fußball-Bundesliga geäußert und warnt den FC Bayern. Gleichzeitig drückt der frühere Münchner dem deutschen Rekordmeister aus einem ganz bestimmten Grund die Daumen, dass es 2024/25 wieder mit dem Titel in der Liga klappt.

Er weiß, wie man in der Fußball-Bundesliga den Titel holt: Gleich drei Mal hob Mario Basler in seiner aktiven Spielerlaufbahn die Meisterschale beim FC Bayern in die Höhe. Die aktuelle Mannschaft der Münchner geht jedoch als Herausforderer in die neue Spielzeit, blieb 2023/24 gänzlich ohne Titel, während Bayer Leverkusen sich DFB-Pokal und Meisterschaft sicherte. Gelingt dem FC Bayern nun der Turnaround? Laut Basler gibt es fast gar keine andere Chance.

"Es wäre für Bayern katastrophal, zweimal hintereinander nicht Meister zu werden", warnte der 55-Jährige seinen Ex-Klub bei "Bild" und erklärte: "Sie haben die letzten Jahre sehr viel Geld ausgegeben."

Baslers Prognose: "Ich denke, der FC Bayern wird diese Saison mit aller Macht angreifen und auch Meister werden." Als weitere Anwärter auf die Schale schätzte der TV-Experte zudem Borussia Dortmund, RB Leipzig und erneut die Werkself ein, die alle "ein Wörtchen mitreden werden", so Basler.

Dass seine Daumen in diesem Jahr für die Münchner gedrückt sind, daraus macht Basler keinen Hehl. Allerdings hat seine Sympathie für den deutschen Rekordmeister vor allem mit einem ganz bestimmen FCB-Profi zu tun.

FC Bayern: Basler wünscht Kane sogar das Triple

"Ich wünsche mir diese Saison nur, dass Harry Kane einen Titel holt", betonte Basler. Kane sei "menschlich auf dem Boden geblieben, ein Riesentyp und ein Weltklasse-Stürmer".

Für Basler steht daher fest: "Nur seinetwegen allein würde ich mir wünschen, dass der FC Bayern München das Triple holt. Kane hat einen Titel verdient."

Der 31-jährige Angreifer, der im letzten Sommer für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur geholt wurde, ist in seiner bisherigen Laufbahn im Profi-Fußball noch ohne Titel auf Nationalteam- oder Klub-Ebene.

In der Bundesliga räumte der Stürmer in der Saison 23/24 mit 36 Toren immerhin die Auszeichnung als bester Torschütze ab.