Neururer über Kim-Fehler: "Wirft Fragezeichen auf"

Minjae Kim wackelte beim Sieg des FC Bayern

Der FC Bayern ist mit einem Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Münchner offenbarten in der Defensive aber noch Wackler, wie auch TV-Experte Peter Neururer erkannte.

Der FC Bayern hat durch das 3:2 beim VfL Wolfsburg die ersten drei Punkte eingesammelt.

"Hört sich gut an, drei Tore zu machen. Auswärts bei Wolfsburg hat das eine Menge zu bedeuten. Die Offensive scheint zu stimmen. Ballbesitzfußball in erster Linie, in der ersten Halbzeit auch recht gut durchgeführt, wenn auch nicht gerade die Tore erzielt, die man hätte erzielen können", analysierte Neururer die Leistung in seiner Kolumne für "wettfreunde.net".

"Aber dann, in der zweiten Halbzeit, offenbarten sich der eine oder andere Fehler", merkte der langjährige Bundesliga-Trainer gleichzeitig kritisch an und fragte: "Vor allem, was ist da mit Kim los?"

"Es kann ja durchaus passieren, dass man mal einen Fehler macht, aber ein Mann dieser Spitzenklasse, in der Häufigkeit dieser Fehler, das wirft Fragezeichen auf", so Neururer.

Kim hatte vor dem zwischenzeitlichen 1:2 aus Münchner Sicht einen folgenschweren Fehlpass gespielt. Lovro Majer traf für den VfL Wolfsburg.

"Vielleicht war die Vorbereitung nicht lang genug. Die Leute, die unterwegs waren, die Nationalspieler, die unterwegs waren mit ihrem Land, mit ihren Nationalmannschaften, ob es bei der Europameisterschaft war, oder andere Meisterschaften", bewertete Neururer die Defensivleistung des FC Bayern.

Neururer: FC Bayern muss sich defensiv verbessern

Der TV-Experte kommentierte: "Vielleicht braucht der Trainer noch ein bisschen Zeit, um irgendwas einzuspielen. Denn so, mit den Fehlern in der Abwehr, wird es nichts mit Bayern Münchens Aufholjagd bzw. mit den wiedererstarkten 'Meister-werden-wollen-Bayern'. So nicht, auf diese Art und Weise."

Der FC Bayern bewies am 1. Spieltag jedoch Comeback-Qualitäten und setzte sich letztlich noch mit 3:2 gegen den VfL Wolfsburg durch.