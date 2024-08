Neue Entwicklung in der Fährmann-Posse auf Schalke?

IMAGO/Thomas Pakusch

Ralf Fährmann ist beim FC Schalke 04 aussortiert

Während seine Teamkollegen einen durchwachsenen Start in die neue Saison der 2. Bundesliga hingelegt haben, ist der aussortierte Torhüter Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 weiter außen vor. Jetzt könnte aber neue Bewegung in die Personalie kommen.

Wie "WAZ"-Reporter Andreas Ernst via X unter Berufung auf das private Instagram-Profil von Fährmanns Berater Stefan Backs vermeldet, weilte der Spieleragent am Mittwoch auf dem S04-Vereinsgelände - womöglich, um über eine Einigung in der festgefahrenen Situation zwischen seinem Schützling und Schalke zu beraten.

Fährmann hält sich derzeit im Training der U23 der Knappen fit, ist aber kein Thema mehr für Cheftrainer Karel Geraerts und das Profi-Team.

Der Vertrag des 35-Jährigen ist noch bis 2025 datiert. Zuletzt berichtete "Sport Bild", er habe eine Auflösung des Kontrakts gegen eine Zahlung von sechs Monatsgehältern, also 700.000 Euro, abgelehnt. Die Spielerseite soll stattdessen 100 Prozent der ausstehenden Bezüge fordern.

Für Fährmann sollen auf Schalke zuletzt mehrere Anfragen anderer Vereine eingegangen sein, hieß es zudem. Ein Wechsel zu einem der interessierten Klubs sei für den Routinier aber nicht in Frage gekommen.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann beklagt seine "schwerste Zeit"

Öffentlich hatte sich Fährmann zuletzt Ende Juni zu seiner Situation geäußert. "Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr auf Schalke und mir bedeutet der Verein alles. Dies ist sicher meine schwerste Zeit, aber mein Blick richtet sich nach vorne", schrieb er damals auf Instagram.

Er ergänzte: "Die Versetzung in die U23 ist für mich nicht einfach, doch ich werde keine Unruhe stiften und versuchen, mich bei den Jungs genauso fit zu halten wie ich es bei den Profis getan hätte. Das ist meine Pflicht und im Fußball kann es immer schnell gehen."

Schalke hatte Fährmanns Ausbootung zuvor in einer Vereinsmitteilung verkündet. Die Entscheidung sei in "guten und partnerschaftlichen Gesprächen" gemeinsam getroffen worden", erklärte Sportdirektor Marc Wilmots.