Verletzungssorgen beim FC Schalke werden größer

Moussa Sylla verletzte sich bei Schalkes Heimniederlage gegen den 1. FC Köln

Als wäre die Niederlage und der denkbar schwache Auftritt gegen den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga nicht genug, plagen den FC Schalke 04 jetzt noch Verletzungssorgen. Gleich drei Spieler fallen bei Königsblau vorerst aus.

Die erste Länderspielpause der neuen Saison steht an - während die Nationalmannschaften in der Nations League gegeneinander spielen, trainieren die Klubs mit reduziertem Aufgebot. Bei Schalke 04 ist das jedoch noch kleiner als vorhergesehen, denn gleich drei Spieler fallen verletzt aus.

Neuzugang Moussa Sylla verletzte sich am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Der Stürmer zog sich bei der deutlichen Niederlage eine Adduktorenzerrung zu. Sylla wäre eigentlich im Kader von Mali für die nächsten Länderspiele eingeplant - jetzt musste S04 den Verantwortlichen mitteilen, dass der Stürmer dazu nicht antreten kann.

FC Schalke 04: Außenbandriss beim Torhüter

Auch Ibrahima Cissé fehlte bei der ersten Trainingseinheit der neuen Woche auf Schalke. Wie Sylla zog auch dessen Landsmann bei der 1:3-Heimniederlage gegen Köln eine Verletzung zu. Der 23-Jährige klagt über muskuläre Beschwerden im Oberschenkel.

Auch Schalkes langjährige Nummer 1 Ralf Fährmann ist erstmal nicht dabei. Bei ihm ist die Verletzung wohl am schlimmsten. Im Training der U23 zog er sich einen Außenbandriss im Knie zu. Der 35-Jährige kam zuletzt nur noch zu einzelnen Einsätzen in der ersten Mannschaft - neun Zweitliga- und ein Pokal-Spiel waren es in der vergangenen Saison.

Leichte Entwarnung gibt es dagegen bei Vitalie Becker. Der Schalke-Youngster trainierte zumindest individuell. Den 19-Jährigen, der seit 2013 im Verein ist, klagen Leistenprobleme.

Bevor es nach der Länderspielpause beim FC Schalke 04 am Freitag, den 13.09. mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC weitergeht, steht diesen Mittwoch erst noch ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NAC Breda an.