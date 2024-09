Öffentliches DFB-Training für bis zu 7.000 Fans

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Julian Nagelsmann und Co. zeigen sich vor Fans

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich auch nach dem Nations-League-Auftakt gegen Ungarn am Samstag (20:45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf noch einmal ihren Fans präsentieren. Am Sonntag lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Paul-Janes-Stadion öffentlich trainieren.

7000 Zuschauer können dabei sein, kostenlose Tickets gibt es ab Dienstagmittag auf der DFB-Seite.

"Es ist ein kleines Dankeschön für eine herausragende Stimmung bei der EM", sagte Nagelsmann, der sich seit Montag mit seiner Mannschaft in Herzogenaurach beim Partner adidas vorbereitet.

"Wir haben nicht immer die Zeit, den Fans extrem viel zu bieten. Wir hoffen, dass einige Fans da sein werden und uns auch beim Training lauthals unterstützen", ergänzte Nagelsmann.

Drei Tage nach der Begegnung gegen Ungarn trifft die DFB-Auswahl in Amsterdam auf den Erzrivalen Niederlande. Öffentliche Trainingseinheiten gehören seit geraumer Zeit wieder zum Standardprogramm bei der deutschen Mannschaft.

Die sportliche Leitung bekämpft damit den langjährigen Vorwurf der Abgehobenheit - und dies überaus erfolgreich, wie die jüngsten Beispiele etwa vor und während der EM in Jena oder Herzogenaurach zeigen.