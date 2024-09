Leipzig-Star mit Baller-Ansage an Harry Kane

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Lois Openda traf am letzten Wochenende in Leverkusen gleich doppelt

In seiner zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga greift Lois Openda mit RB Leipzig nach dem Maximum. Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen inklusive seiner zwei Tore sprüht der Angreifer derzeit nur so vor Selbstvertrauen.

Der Saisonstart hätte für Openda mit seinen Roten Bullen nicht viel besser laufen können. In drei Pflichtspielen für RB Leipzig gelangen dem Belgier drei Tore, darunter die beiden wichtigen Treffer zum Überraschungssieg beim deutschen Meister aus Leverkusen.

"Was wir in Leverkusen gemacht haben, war unglaublich. Die erste Halbzeit war schwierig, aber nach der Pause waren wir gut. Dann haben wir sie gekillt", meinte der 24-Jährige gegenüber der "Bild".

Angesprochen darauf, ob in seiner zweiten Saison bei den Sachsen sogar die Meisterschaft möglich sei, sprach Openda zwar von einem "weiten Weg". Aber fügte aber auch hinzu: "Wir sind Leipzig, wir wollen immer ganz oben dabei sein."

Nachdem der EM-Fahrer schon in seiner ersten Bundesliga-Saison mit 24 Toren in 34 Spielen herausragende Leistungen gezeigt hatte, knüpft Openda nun offensichtlich nahtlos daran. Voller Ehrgeiz meinte er dazu: "Ich möchte in dieser Saison noch mehr Tore schießen, um dem Team zu helfen. Ich kann keine Zahl nennen, aber es sollen noch mehr werden."

Openda will "am liebsten" Torschützenkönig werden

Selbst ein Harry Kane vom FC Bayern, der mit sagenhaften 36 Treffern in seinem ersten Jahr in Deutschland Torschützenkönig geworden war, nimmt der Leipzig-Knipser jetzt ins Visier: "Das ist ein Ziel für mich. Ich möchte einer der besten Torschützen sein, am liebsten die Nummer eins. Das ist auch ein Ansporn in den Trainingseinheiten."

Sein derzeitiges Erfolgsgeheimnis sei, dass er sich von einer gewissen Leichtigkeit und Unbefangenheit tragen lasse, erklärte Openda: "Meine Tore sind im Moment ganz einfach: Selbstbewusstsein, Schuss, Treffer! Gerade ist es nicht schwer für mich. Ich konzentriere mich darauf, maximale Kontrolle zu haben und einfach sauber abzuschließen. Mehr ist es gar nicht", so der Stürmer, der im Sommer 2023 von RC Lens in die Bundesliga gewechselt war.