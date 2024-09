DFB-Spiel gegen Ungarn fast ausverkauft

/SID/Mucha

Bedeckter Himmel über dem Platz in Herzogenaurach

Die neue Begeisterung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheint sich auch nach der Heim-EM fortzusetzen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler können jedenfalls zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn auf ein volles Haus in Düsseldorf hoffen: Am Dienstagmittag waren 47.000 Eintrittskarten verkauft und nur noch rund 2000 zu haben.

Das Spiel wird am Samstag um 20:45 Uhr angepfiffen und live im "ZDF" übertragen. Drei Tage später fordert die Nationalmannschaft in Amsterdam den EM-Halbfinalisten Niederlande. Bei der ersten Vorbereitungseinheit waren in Herzogenaurach alle 23 nominierten Spieler dabei.