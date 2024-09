Karriereende bei Werder? So reagiert Torjäger Ducksch

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Marvin Ducksch spielt weiter für Werder Bremen

Marvin Ducksch bleibt Werder Bremen treu. Der Angreifer entschied sich nach wochenlangen Spekulationen für einen Verbleib bei den Grün-Weißen. Der Routinier hat mit dem SVW noch einiges vor.

"Wir alle sind hungrig. Der ganze Verein will den nächsten Schritt gehen. Das war ein gutes Signal für mich", erklärte Ducksch im Interview mit "Sport Bild".

Das Ziel sei, "schnell den Klassenerhalt perfekt machen und dann schauen, was noch möglich ist", führte der 30-Jährige mit Blick auf die Ambitionen in der neuen Saison aus.

Rund um Ducksch hatten sich in der abgelaufenen Transferperiode zahlreiche Wechselgerüchte gehalten, auch ein möglicher Transfer nach Saudi-Arabien soll Thema gewesen sein. Doch letztlich bekannte sich der gebürtige Dortmunder zu Werder Bremen, wo sein Vertrag bis 2026 datiert ist.

Er fühle sich sehr wohl in der Hansestadt. Zudem lebe sein Sohn in Kiel, nannte Ducksch weitere Gründe für seinen Verbleib am Osterdeich.

"Darüber hinaus glauben viele, ich hätte einen Disput mit unseren Fans. Das Gegenteil ist der Fall. Darum habe ich mich auch für Werder entschieden. Die Resonanz war groß, ich bekam viele positive Nachrichten", verriet der Torjäger.

Werder-Torjäger Ducksch will zurück in die Nationalmannschaft

Ob er gar bis zu seinem Karriereende bei Werder Bremen bleiben könnte, darauf wollte sich Ducksch noch nicht festlegen.

"Das ist nicht vorhersehbar, es hängt von zu vielen Faktoren ab. Wer ist der Trainer in den kommenden Jahren, welcher Fußball wird gespielt, kann der Verein seine Top-Spieler halten, welche Ambitionen hat man? Das sind Punkte, die mir sehr wichtig sind. Zurzeit passt es, darum wollte ich nicht weg", erklärte der Mittelstürmer.

Ducksch hofft, sich über gute Leistungen im Werder-Trikot zurück in die Nationalmannschaft spielen zu können.

"Wenn ich die Möglichkeit sehe, dass sich die Tür wieder weiter öffnet, möchte ich die Chance nutzen und nochmals angreifen. Julian Nagelsmann hat ja gezeigt, dass er gute Leistungen belohnt. Aber die muss ich kontinuierlich bringen", meinte er.

Ducksch war im vergangenen Herbst zu zwei Kurzeinsätzen im DFB-Team gekommen. Bei der Europameisterschaft fehlte er im Kader von Bundestrainer Nagelsmann.