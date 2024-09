Zwei Neuzugänge fehlen im CL-Kader des VfB Stuttgart

IMAGO/RHR-FOTO

Diehl und Woltemade sind (vorerst) nicht im Champions-League-Kader des VfB Stuttgart zu finden

Der VfB Stuttgart hat seinen Kader für die anstehende Champions League nominiert. 25 Spieler haben es in das Team von Trainer Sebastian Hoeneß geschafft, zwei Neuzugänge sind vorerst außen vor

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart startet am 17. September, also in weniger als zwei Wochen, in die neue Champions-League-Saison.

In der reformierten Königsklasse geht es mit einem Auswärtsspiel bei keinem Geringeren als Real Madrid los. Doch wer darf eigentlich gegen den aktuellen Titelträger ran? Das ist nun deutlicher geworden.

Denn am Mittwoch teilte der VfB mit, welche 25 Spieler für den CL-Kader nominiert wurden, der bis Dienstagabend bei der UEFA gemeldet werden musste.

Das ist der Champions-League-Kader des VfB Stuttgart:

Fabian Bredlow

Ameen Al-Dakhil

Josha Vagnoman

Yannik Keitel

Angelo Stiller

Maximilian Mittelstädt

Enzo Millot

Ermedin Demirovic

El Bilal Touré

Frans Krätzig

Pascal Stenzel

Atakan Karazor

Jamie Leweling

Leonidas Stergiou

Thomas Kastanaras

Dan-Axel Zagadou

Jeff Chabot

Deniz Undav

Chris Führich

Anthony Rouault

Fabian Rieder

Alexander Nübel

Luca Raimund

Dennis Seimen

Samuele Di Benedetto

Zahlreiche prominente Namen werden auf der internationalen Bühne zu sehen sein. "Die Vorfreude ist riesig", teilten die Schwaben auf ihrer Homepage mit.

Dem kundigen Beobachter dürfte allerdings beim Blick auf den Kader auch aufgefallen sein, dass gleich zwei Neuzugänge fehlen. Namentlich sind das Nick Woltemade, der vom SV Werder Bremen ins Schwabenland gewechselt war, und Justin Diehl, der vom 1. FC Köln kam. Die beiden Offensivmänner werden auf ihren ersten Einsatz in der Champions League demnach wohl noch etwas warten müssen.

Dass Woltemade und Diehl (vorerst) fehlen, liegt auch an den Nominierungsregularien. Wie der VfB mitteilte, müssen im 25er-Kader "mindestens zwei Torhüter sein. Mindestens acht Plätze sind für 'lokal ausgebildete Spieler' reserviert, von denen wiederum höchstens vier 'vom Nationalverband ausgebildet' sein dürfen".

Nach Abschluss der Ligaphase kann der VfB dann drei Spieler nachmelden, möglicherweise bekommen Woltemade und Diehl dann ihre Chance.