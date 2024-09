Darum fehlt Pavlovic in Bayerns Champions-League-Kader

IMAGO/Markus Ulmer

Aleksandar Pavlovic wird Champions League spielen

Wie alle teilnehmenden Klubs hat der FC Bayern am späten Dienstagabend seinen Kader für die anstehenden Champions-League-Saison gemeldet. 25 Spieler hat Trainer Vincent Kompany ausgesucht. Auffällig: Mittelfeldshootingstar Aleksandar Pavlovic fehlt im CL-Aufgebot der Münchner. Spielt er also gar nicht auf europäischer Bühne? Doch, denn die Münchner nutzen die Regularien der UEFA perfekt aus.

In weniger als zwei Wochen rollt der Ball in der Münchner Allianz Arena in der reformierten Champions League: Dann nämlich tritt der FC Bayern zuhause gegen Dinamo Zagreb an (17.9., 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

Mit von der Partie: Die Routiniers Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller, aber auch hoffnungsvolle Neuzugänge wie Michael Olise oder Nestory Irankunda.

All diese Spieler und 20 weitere wurden für den 25 Mann fassenden Kader des FC Bayern nominiert. Auf den ersten Blick überraschend nicht mit dabei: Aleksandar Pavlovic. Der Bayern-Star, der sich derzeit auf Länderspielreise mit dem DFB-Team befindet und in Kürze vermutlich sein Debüt im DFB-Team feiern wird, taucht auf der A-Liste nicht auf.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Pavlovic nicht doch gegen Zagreb (und alle weiteren Gegner) zur Verfügung stehen und vermutlich sogar spielen wird. Denn die Münchner machten sich zu Nutze, dass der 20-Jährige kurzfristig vor der Partie über die B-Liste für den Spieltagskader nominiert werden kann.

Die UEFA erlaubt nämlich, dass Spieler, die nach dem 1. Januar 2003 geboren sind und seit dem 15 Geburtstag mindestens zwei Jahre in Folge für ihren Klub spielberechtigt waren, noch bis 0 Uhr am Tag vor der jeweiligen CL-Partie nominiert werden können. Da Pavlovic das Bayern-Trikot bereits seit 2011 trägt und alle Nachwuchsabteilungen durchlief, trifft das auf den Mittelfeldmann mehr als zu.

Es spricht also nichts dagegen, dass Pavlovic am 17.9. im Spieltagskader des FC Bayern für das Spiel gegen Zagreb auftauchen wird.

Die weiteren Gegner des FC Bayern in der Champions League:

Paris Saint-Germain (H), FC Barcelona (A), SL Benfica (H), Schachtar Donezk (A), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H) und Aston Villa (A)