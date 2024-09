Vincent Kompany überrascht im Bayern-Training

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Sehr aktiv als Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany

Seit nunmehr einigen Monaten schon ist Vincent Kompany schon Cheftrainer des FC Bayern. Nun überraschte der neue Übungsleiter seine Spieler in einer Trainingseinheit an der Säbener Straße. Die zeigt zugleich, dass er einen anderen Stil als Vorgänger Thomas Tuchel pflegt.

Vincent Kompany hat das Training des FC Bayern aufgemischt. "Bild" beobachtete den 38-Jährigen, wie er mit den in München verbliebenen Profis gemeinsam einige Übungen absolvierte.

Der Belgier hatte sich schon gleich zu Beginn seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister energisch gezeigt, am Dienstagvormittag war er allerdings noch aktiver als sonst. Beim Aufwärmprogramm stellte er sich kurzerhand in die Mitte und versuchte, die Pässe der Bayern-Profis abzufangen. Auch bei weiteren Übungen machte Kompany an der Seite seiner Spieler mit.

So drängt sich ein Vergleich zu Double-Trainer Xabi Alonso auf: Der Spanier ist dafür bekannt, aktiv als Spieler in seine Trainingseinheiten einzugreifen. Immer wieder bewies der Coach von Bayer Leverkusen im Verlauf der vergangenen Saison, dass er nichts von seinen Fähigkeiten am Ball verloren hat.

Einige Topspieler beim FC Bayern geblieben

Auch Kompany, der zu seiner Zeit beim englischen Topklub Manchester City zu einem Weltklasse-Verteidiger reifte, scheint wenig verlernt zu haben.

Nicht dabei im Training des FC Bayern waren die zahlreichen Nationalspieler, die sich zu Wochenbeginn zu ihren Auswahlmannschaften aus München verabschiedet hatten. Für die deutsche A-Nationalmannschaft sind etwa der neue DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Offensiv-Star Jamal Musiala und Toptalent Aleksandar Pavlovic nominiert worden.

In München verblieben sind in Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Manuel Neuer somit gleich mehrere Topspieler. Müller und Neuer hatten ihre DFB-Karriere nach der Heim-Europameisterschaft offiziell beendet, Sané arbeitet nach überstandener Verletzung an seinem Comeback. Goretzka und Gnabry waren von Bundestrainer Julian Nagelsmann derweil nicht berücksichtigt worden für die Spiele gegen Ungarn und die Niederlande.