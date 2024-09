Ex-Kapitän von Hertha BSC beendet überraschend die Karriere

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Marvin Plattenhardt spielte neun Jahre für Hertha BSC

Marvin Plattenhardt, ehemaliger Kapitän von Hertha BSC und siebenmaliger Nationalspieler, beendet überraschend seine Karriere.

Den Schritt gab der erst 32 Jahre alte, aber seit gut einem Jahr vereinslose Linksverteidiger via "Bild" bekannt. "Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage: 'Fertig! Ich hänge die Schuhe an den Nagel", sagte Plattenhardt, der bei Hertha BSC vor der Saison 2023/2024 nach neun Jahren im Verein keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte.

Plattenhardt ist seit Januar 2024 Vater einer Tochter. Zudem betreiben er und seine Frau Sara ein Unternehmen, das vegane Milchalternative aus Pistazien herstellt.

"Zwischen Sommer 2023 bis Ende Januar 2024 gab es einige Gespräche mit Klubs in diversen Ländern, doch das Gesamtpaket war da für mich in Bezug auf meine Familie und Firma nicht passend. Das wollte ich einfach nicht machen", schilderte der gebürtige Baden-Württemberger.

Plattenhardt erklärte weiter: "Und wenn du dann eine Weile raus bist, wird es heutzutage immer schwieriger. Wahnsinn, wenn man sieht, wie viele Namen, darunter Hochkaräter, jetzt noch auf der Liste der vereinslosen Spieler stehen. Auf Biegen und Brechen wollte ich auch nicht weitermachen. So habe ich jetzt diese Entscheidung für mich getroffen und bin absolut fein damit."

239 Pflichtspiele für Hertha BSC

Für Hertha BSC stand Plattenhardt insgesamt in 239 Pflichtspielen auf dem Platz. Acht Tore und 36 Vorlagen gelangen ihm dabei.

In seiner Vita finden sich zudem der Triumph beim Confed Cup 2017 mit der DFB-Auswahl sowie die Teilnahme an der WM 2018 in Russland, wo er bei der 0:1-Niederlage gegen Mexiko im ersten Gruppenspiel in der Startelf stand.

"Eine schöne und tolle Zeit. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, kann ich sagen, dass sich alle meine Kindheitsträume erfüllt haben", sagte Plattenhardt, der vor seinem Wechsel zu Hertha BSC beim 1. FC Nürnberg gekickt hatte.