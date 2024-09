"Finde ich verrückt": Nagelsmann kontert Kritik

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Julian Nagelsmann trifft mit der deutschen Nationalmannschaft auf Ungarn

Pascal Groß und Niclas Füllkrug stehen beim Nations-League-Auftakt gegen Ungarn (Samstag, 20:45 Uhr) in der Startelf, wie Julian Nagelsmann bereits am Freitag verriet. Der Bundestrainer reagierte auf der Pressekonferenz gleichzeitig mit deutlichen Worten auf vorausgegangene Experten-Kritik.

Groß rückt im Vergleich zur Heim-EM für Toni Kroos in die Anfangsformation. Füllkrug beginnt anstelle von Ilkay Gündogan. Nagelsmann betonte, dass die beiden Spieler ihre persönlichen Stärken einbringen sollen.

"Fülle wird jetzt nicht spielen wie Ilkay, das muss er auch nicht. Der eine heißt Ilkay, der andere Niclas, von daher darf jeder das machen, was er gut kann", drückte es Nagelsmann aus. Kai Havertz wird stattdessen eher aus dem Mittelfeld heraus agieren, wie es der Bundestrainer taktisch skizzierte.

Kroos und Gündogan hatten sich ebenso wie Thomas Müller und Manuel Neuer nach der Europameisterschaft aus der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet.

Nagelsmann reagiert auf Kritik

Die DFB-Auswahl begibt sich nun auf den Weg in Richtung Fußball-WM 2026. Nagelsmann verteidigte auf der Pressekonferenz am Freitag eine Aussage am Tag nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien, in der er den WM-Titel 2026 offensiv ins Visier genommen hatte.

"Ich finde die Aussagen der ein oder anderen Experten tatsächlich fragwürdig. Wenn ein Trainer sagt, er will gerne Weltmeister werden, dass das kritisiert wird, finde ich verrückt. Ich würde gerne die Headlines lesen, wenn ich nach der EM gesagt hätte: 'Also Weltmeister will ich auch nicht werden. Europameister war mir schon egal und Weltmeister ist mir auch egal'", argumentierte der 37-Jährige.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Nations League am Samstag wie schon bei der Heim-EM gegen Ungarn. Im Juni setzte sich die DFB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel dank der Tore von Jamal Musiala und Ilkay Gündogan mit 2:0 durch.

Am kommenden Dienstag (20:45 Uhr live bei RTL) steht in der Nations League dann noch der Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande auf dem Programm.