Matthäus mit klarer Forderung an Nagelsmann

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Lothar Matthäus äußerte sich zum jüngsten 5:0-Sieg der DFB-Elf

Beim überlegenen 5:0-Sieg am Samstagabend gegen Ungarn zeigte die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor allem in der Offensive eine bockstarke Leistung. Einer der Protagonisten war dabei wieder einmal Niclas Füllkrug, der im DFB-Trikot eine herausragende Torquote vorweisen kann.

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 bedeutete für den Mittelstürmer von West Ham United bereits das 14. Länderspiel-Tor im 22. Spiel. Eine bockstarke Ausbeute, wie auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne herausstellte: "Natürlich hat Füllkrug nicht den ganz großen Namen wie Gerd Müller oder Miroslav Klose, aber seine Torquote in der Nationalmannschaft spricht für sich."

Nach Ansicht des 63-Jährigen lieferte Füllkrug einmal mehr Argumente dafür, weiterhin mit mindestens einer echten Sturmspitze aufzulaufen: "Die deutsche Mannschaft hat gegen Ungarn richtig Gas gegeben und vor Spielfreude nur so gestrotzt. [...] Ein echter Mittelstürmer wie Niclas Füllkrug tut uns gut. Das wurde einmal mehr deutlich. Ich würde das auch in Zukunft mit einem Mittelstürmer so beibehalten. Denn mit einem echten Mittelstürmer haben wir unsere größten Erfolge gefeiert", meinte der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Während der zurückliegenden Heim-EM hatte der ehemalige BVB-Stürmer Füllkrug zumeist Kai Havertz vom FC Arsenal den Vortritt auf der Neuner-Position lassen müssen. Gegen Ungarn liefen die beiden gemeinsam auf, Havertz übernahm dabei den Part als offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler.

Matthäus wünscht sich Gladbach-Stürmer im DFB-Team

Eine weitere Personalie für das Sturmzentrum brachte Lothar Matthäus auch noch ins Spiel: "Eine Alternative zu Füllkrug könnte bald Tim Kleindienst werden, wenn er die Leistungen aus den letzten Jahren bestätigt. Ich hätte keine Sorgen, Kleindienst zu nominieren. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann ihn auch schon im Kopf hat. Er ist spielerisch stark, intelligent, körperlich gut und hat einen super Kopfball."

Der Neu-Gladbacher traf an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen jeweils einmal für seine Borussia, zeigte davor bereits im Trikot des 1. FC Heidenheim beständig starke Leistungen als Mittelstürmer.