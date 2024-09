Musiala-Verbleib beim FC Bayern "nicht in Stein gemeißelt"

IMAGO/RHR-FOTO

FC Bayern oder Ausland? Wie geht es für Jamal Musiala weiter?

Der FC Bayern versucht dieser Tage zwar alles, den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag von Jamal Musiala möglichst frühzeitig zu verlängern, doch die mahnenden Stimmen werden lauter, dass der Verbleib des Münchner Shootingstars kein Selbstläufer wird.

Am Wochenende hat Jamal Musiala in einem Interview mit der Zeitung "Welt" aufhorchen lassen, in dem der Mittelfeldspieler des FC Bayern unter anderem auf eine Zukunftsfrage erklärte, dass er "sehr glücklich" beim deutschen Rekordmeister sei und dass er derzeit nicht darüber nachdenke, wo er in fünf Jahren spielt. Allerdings wies er auch darauf hin, dass sich "die Dinge im Fußball immer schnell ändern" könnten.

Müssen sich also die Verantwortlichen des FC Bayern, die laut verschiedenen Berichten derzeit daran arbeiten, den Vertrag Musialas über den Sommer 2026 hinaus zu verlängern, Gedanken machen? Zumindest sind sie sich der Tatsache bewusst, dass ein langfristiger Verbleib des 21-jährigen Offensivmannes nicht der Regelfall ist, glaubt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Beim FC Bayern wisse man gut genug, "dass immer etwas passieren kann", sagte Matthäus von "Sky" auf die Musiala-Zukunft angesprochen.

"Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Musiala bis 2026 bei Bayern bleibt", warnte der TV-Experte die FCB-Bosse: "Es kann passieren, dass er sich einen anderen Verein sucht."

Matthäus: FC Bayern müsste Transfer-Zeichen für Musiala setzen

Wichtig sei vor allem, dass der Nationalspieler sich beim Rekordmeister wohlfühle. "Er spielt bei einer der besten Mannschaft Europas - auch wenn das jetzt die letzten ein, zwei Jahre nicht so ausgesehen hat -, er ist bei der deutschen Nationalmannschaft ein Unterschiedsspieler und er hat persönliche Ziele. Und eines davon ist es, den Ballon d'Or zu gewinnen."

Dieses Ziel könne sich Musiala "mit so einer Qualität" auch setzen, betonte Matthäus. "Aber dazu gehört eben auch eine funktionierende Mannschaft, die Titel gewinnt", schob der 63-Jährige nach. Die Musiala-Seite werde sich also genau ansehen, "was in den nächsten sechs, acht Monaten bei Bayern los ist, wie die Transfers für die Zukunft heißen."

Ein Faktor, der Musiala zum Verbleib bewegen könnte, wäre laut Matthäus eine Verpflichtung von Musiala-Kumpel und DFB-Kollege Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. "Das wäre ein schönes Zeichen für ihn, um zu sehen, was geplant ist für die Zukunft."

Immerhin: Musiala sei "keiner, der dem Ruf des Geldes folgen wird", ist sich Matthäus sicher.