HSV verlängert langfristig mit Top-Talent

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Fabio Baldé (r.) will sich beim HSV durchsetzen

Fabio Baldé gilt aktuell als eines der größten Offensiv-Talente des deutschen Fußballs. Der 19-Jährige debütierte in der laufenden Saison beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga und verlängerte nun langfristig bei den Hansestädtern.

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart ließ in der bisherigen Spielzeit keinen Zweifel daran, wie sehr er von dem Deutsch-Portugiesen überzeugt ist: In allen fünf Pflichtspielen in der zweiten Liga und im DFB-Pokal bekam Baldé seine Einsatzzeiten, markierte beim 7:1-Erfolg im Pokal beim SV Meppen sogar seinen ersten Treffer für die Rothosen.

Jetzt hat der Youngster einen langfristig angelegten Fünfjahresvertrag bis 2029 beim Hamburger SV unterzeichnet.

"Es ist ein wichtiges Ziel des HSV, die eigenen Talente näher an den Profikader heranzuführen. Fabio hat in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung genommen und sich nicht zuletzt durch gute Trainings- und Spielleistungen bei unserer U21 für die Lizenzspielermannschaft empfohlen", wurde HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz zitiert.

Der Flügelspieler, der schon seit der B-Jugend für den HSV aufläuft und gebürtiger Hamburger ist, soll zu einem der Gesichter der Zukunft des Klubs aufgebaut werden.

Baldé mit Startelf-Debüt in der 2. Liga gegen Preußen Münster

Letzte Detailfragen wurden noch zu Wochenbeginn mit Baldés Berater Nochi Hamasor geklärt.

Nachdem Baldé an den ersten drei Spieltagen in der 2. Bundesliga noch als Einwechselspieler von Cheftrainer Steffen Baumgart gebracht wurde, durfte er beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Preußen Münster zum ersten Mal im heimischen Volksparkstadion von Beginn an ran.

Der Teenager zahlte das Vertrauen bereits nach wenigen Minuten zurück und lieferte in der sechsten Spielminute die Vorarbeit zur 1:0-Führung durch Torjäger Robert Glatzel. 73 Minuten lang durfte er auf der linken Seite wirbeln, ehe er durch Marco Richter ersetzt wurde.