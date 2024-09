Mohr erklärt Kehrtwende beim FC Schalke 04

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Tobias Mohr ist derzeit beim FC Schalke 04 gesetzt

Im Sommer galt Tobias Mohr noch als Verkaufskandidat beim FC Schalke 04. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler unter Trainer Karel Geraerts allerdings gesetzt. Der 29-Jährige nannte nun Gründe für die Kehrtwende.

Im Sommer sollen Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots Mohr noch mitgeteilt haben, dass er sich einen neuen Verein suchen soll.

Nach einer eher enttäuschenden Saison 2023/2024 hatte man den gebürtigen Aachener bei den Königsblauen bereits aussortiert.

Weil es allerdings keine Interessenten an Mohr gab, absolvierte er die Vorbereitung mit dem FC Schalke 04 - und spielte sich dabei in den Fokus von Karel Geraerts.

Beim Auftakt in die 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig (5:1) stand Mohr dann überraschend in der Startelf und zahlte das Vertrauen mit einem Treffer zurück.

Geraerts hat "Bild" zufolge nach der Partie sogar ein "Verkaufsverbot" für den Mittelfeldmann gefordert.

In bislang allen Pflichtspielen stand Mohr seitdem in der Schalker Startelf. Die Bilanz: zwei Tore und zwei Vorlagen in fünf Partien.

Mohr erklärt Aufschwung beim FC Schalke 04

Gegenüber der "WAZ" sprach Mohr nun über seinen Aufschwung. "Man braucht immer ein Quäntchen Glück", gab sich der 29-Jährige bescheiden.

"Ich habe direkt zu Saisonbeginn Scorerpunkte gesammelt, habe gleich im ersten Spiel getroffen. Es sind Kleinigkeiten, die aufeinander aufbauen und für Selbstvertrauen sorgen", erklärte Mohr weiter und ergänzte: "Jeder Spieler mit Selbstvertrauen läuft ganz anders auf."

Dass er nun auch bei den S04-Fans mehr Anklang findet, freut Mohr "ungemein". "Es wird immer viel kritisiert. Doch es kann sich auch zum Positiven drehen. Ich bin sehr dankbar, dass es bei mir gesehen und anerkannt wird", betonte er.

Mohr war im Sommer 2022 für 1,1 Millionen Euro vom 1.FC Heidenheim zum FC Schalke 04 gewechselt. Sein Vertrag in Gelsenkirchen ist noch bis 2025 datiert.