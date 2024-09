Freiburgs Muslija spricht über Rauswurf

Tom Weller/dpa

Florent Muslija vom SC Freiburg wurde für das Nations-League-Spiel des Kosovo auf Zypern aus dem Kader gestrichen

Florent Muslija vom Bundesligisten SC Freiburg hat nach dem Rauswurf aus der Fußball-Nationalmannschaft des Kosovo einen Fehler eingestanden, Gerüchte um einen Club-Besuch in der Nacht jedoch dementiert.

"Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich natürlich auch die Verantwortung übernehme. Ich habe zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Zypern ohne Absprache das Team-Hotel verlassen", schrieb Muslija auf Instagram und ergänzte: "Allerdings nicht, um bis spät in die Nacht zu feiern - sondern, um Abendessen zu gehen. Um mal rauszukommen."

Muslija war für das Nations-League-Spiel des Kosovo auf Zypern am Montag aus dem Kader gestrichen worden. "Keine Frage: Das war sicher nicht die beste und schlaueste Idee meines Lebens", erklärte der 26-Jährige. Er habe sich für seine Aktion entschuldigt, so Muslija. "So etwas sollte nicht passieren. Und wer mich kennt, weiß: So etwas wird auch nicht mehr passieren."

Der deutsche Auswahltrainer Franco Foda strich vor dem 4:0-Erfolg des Kosovo auf Zypern außer Muslija zwei weitere Akteure aus dem Aufgebot, die laut Verband ebenfalls gegen festgelegte Regeln verstoßen haben sollen.