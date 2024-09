Matthäus von Nationalmannschaft begeistert

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Das DFB-Team holte ein Unentschieden bei Gastgeber Niederlande

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Auftakt in die neue Nations-League-Saison gefeiert. Nach dem 5:0-Kantersieg gegen Ungarn folgte am Dienstagabend ein überzeugendes 2:2-Remis gegen die Niederlande.

Das DFB-Team macht auch nach der Heim-EM weiter Spaß. In einem wilden Klassiker holte die Elf von Julian Nagelsmann in der Nations League ein 2:2-Unentschieden bei Gastgeber Niederlande.

Die ersten Spiele in der Nations League haben auch RTL-Experte Lothar Matthäus überzeugt. Es sei "wunderbar, wie sie spielen, wie sie als Team auftreten", erklärte der DFB-Rekordspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de. "Das 2:2 gegen die Niederlande war gegen einen Halbfinalisten der EM, gegen eine starke Mannschaft", betonte der 63-Jährige.

Schon die Europameisterschaft sei euphorisch gewesen, so Matthäus. "Sie haben gute Spiele gemacht, jetzt stimmen auch die Ergebnisse. 5:0 gegen Ungarn, 2:2 in dieser Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Ein toller Auftakt", sagte Matthäus weiter.

DFB-Team muss "keine Angst" vor großen Mannschaften haben

Die Ergebnisse machen Hoffnung, dass die Nationalmannschaft wieder auf konstant hohem Niveau mithalten kann. "Deutschland ist zurück in den vergangenen zwei, drei Monaten auf dem Weg zur Weltspitze. Sie brauchen vor keiner großen Mannschaft Angst haben", sagte Matthäus.

Nach dem "unglücklichen Ausscheiden" gegen Spanien habe es diesmal ein "verdientes 2:2" gegeben. Die Nationalelf sei "auf einem guten Weg", attestierte Matthäus.

Von dem Aufgebot des Bundestrainers ist der RTL-Experte überzeugt. "Der Teamgeist passt", sagte Matthäus, der nach dem Unentschieden gegen die Niederlande aber keinen Spieler extra hervorheben wollte.

"Sie schätzen sich, respektieren sich, versuchen das umzusetzen, was der Trainer vorgibt. Jeder trägt seinen Teil bei", so der RTL-Experte und das könne dann "sehr erfolgreich enden".

Nach einem frühen Rückstand durch Tijjani Reijnders in der 2. Minute erzielte Deniz Undav im ersten Startelfeinsatz den Ausgleichstreffer (28.), ehe Kapitän Joshua Kimmich in der Nachspielzeit (45.+3) auf 2:1 erhöhte. Denzel Dumfries (51.) gelang nach dem Seitenwechsel noch der Ausgleich für die Gastgeber vor 50.109 Zuschauern.