DFB-Star formuliert deutliche Kritik an Musiala

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamal Musiala (l.) wurde von Robert Andrich in deutlichen Worten kritisiert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend nach einer offenen Partie mit einem 2:2 von der Niederlande getrennt. Beiden deutschen Gegentoren gingen jeweils leichte Ballverluste beziehungsweise individuelle Fehler voraus. Entsprechend deutlich wurde nach der Partie auch Selbstkritik geübt.

So zeigte sich nach dem Spiel in Amsterdam auch Mittelfeldspieler Robert Andrich mit klaren Worten. Der Leverkusener wirkte in seinem zwölften Länderspiel-Einsatz über 64 Minuten mit, ehe er durch Emre Can von Borussia Dortmund ersetzt wurde.

"Beim ersten Gegentor sehen wir nicht gut aus, ich persönlich auch nicht", zeigte sich Andrich einsichtig. Das DFB-Team hatte sich in der zweiten Minute im defensiven Zentrum viel zu offen gezeigt und Tijjani Reijnders die Gelegenheit gegeben, zum frühen 1:0 zu treffen. Es war das früheste Gegentor für eine deutsche Nationalmannschaft seit dem WM-Finale 1974 - ebenfalls gegen die Niederlande.

Glatte Note 5 für Bayern-Star Jamal Musiala

Auch dem zweiten Gegentor zum 2:2-Endstand ging ein individueller Fehler voraus, als Bayern-Star Jamal Musiala das Spielgerät verlor und es wenig später hinten zum zweiten Mal einschlug. Auch hier wurde Andrich deutlich, nahm den 22-Jährigen in die Verantwortung: "Das Gegentor zum 2:2 ist zu verhindern, indem Jamal den Ball früher klärt. Das muss er auch lernen."

Andrich betonte aber, dass das Team insgesamt auf dem Spiel aufbauen könne: "Im Großen und Ganzen haben wir aber schon ein ordentliches Spiel abgeliefert."

sport.de sah am Dienstagabend in Robert Andrich trotz der zwei Gegentore einen der besten deutschen Nationalspieler und bewertete seinen Auftritt mit der Note 2,5. Jamal Musiala hingegen erhielt nur die 5,0, was eine der schlechtesten Länderpiel-Leistungen überhaupt in der Karriere des Bayern-Akteurs bedeutete.