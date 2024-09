Hamann fordert "mehr Bodenhaftung" beim DFB-Team

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich nach den letzten Länderspielen weitestgehend zufrieden

Bei den ersten Partien der neuen Nations-League-Auflage zeigte die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zwei spektakuläre Auftritte. Dem 5:0-Auftaktsieg gegen Ungarn folgte am Dienstagabend ein 2:2-Unentschieden gegen die Niederlande. Der Trend bei der DFB-Elf geht auch nach der Heim-Europameisterschaft in die richtige Richtung. Dennoch drückte der ehemalige Vize-Weltmeister Dietmar Hamann nun mächtig auf die Euphoriebremse.

Der 51-Jährige halte den Hype um die deutsche Nationalmannschaft, der auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann selbst befeuert werde, bisweilen für übertrieben, äußerte sich dazu in seiner "Sky"-Kolumne eindeutig.

"Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem Ungarn-Spiel gesagt: 'Es ist noch ein weiter Weg. Wenn wir die nächsten 19 Spiele bis zur WM auch noch gewinnen, zähle ich uns zum Favoritenkreis. Vielleicht auch, wenn wir nur 14 gewinnen.' Ich warne vor zu viel Euphorie und fände öfters etwas mehr Bodenhaftung angebracht."

Der langjährige Premier-League-Spieler warnte vor allem für den Engländern, die nach dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM nun "ein anderes Kaliber" seien.

DFB-Team im Oktober wieder in der Nations League gefordert

Für Hamann steht fest: "Das DFB-Team ist eine gute Mannschaft, es herrscht Harmonie. Das ist wunderbar, aber wir dürfen nicht in eine Denke verfallen, dass alles gut wird, wenn wir einfach so weitermachen. Man darf nicht vergessen, dass wir bei der Heim-EM im Viertelfinale ausgeschieden sind."

Für die Nationalmannschaft geht es in der Nations League in rund vier Wochen weiter. Dann stehen zunächst das Auswärtsspiel in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) sowie das Heimspiel gegen die Niederlande (14. Oktober) auf dem Programm.

Nach den ersten beiden Spieltagen rangiert die deutsche Auswahl auf Platz eins der Tabelle der Gruppe 3 - vor den punktgleichen Niederländern.