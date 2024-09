Hoeneß: "Spezieller Freund" Undav hebelt Regeln aus

IMAGO/Markus Fischer

Unter Sebastian Hoeneß wurde Denis Undav Nationalspieler

Der VfB Stuttgart hofft beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) auf den Durchbruch in der neuen Bundesliga-Saison. Trainer Sebastian Hoeneß hat neue Optionen in der Defensive und muss sich mit dem "pinken Elefanten" Real Madrid beschäftigen.

In der Bundesliga wartet der VfB Stuttgart noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Noch vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid steht das wichtige Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an.

Hoeneß betonte, dass man den Fokus auf die Liga richten wolle, gab aber zu: "Es ist nicht möglich, das komplett auszublenden", sagte er mit Blick auf die Rückkehr des VfB in die Königsklasse im Bernabeu-Stadion am kommenden Dienstag. Ihm falle es nicht schwer, Fokus auf Samstag zu legen. Er habe die Erwartung, dass dies für die Spieler auch gelte.

VfB Stuttgart: Am Dienstagabend im Bernabeu

Mit einigen Spielern sei er im Austausch. "Wir reden über Inhalte von Gladbach. Wir reden über Dinge, die wir auf den Platz bringen müssen. Da geht es um Haltung, aber da geht es auch um taktische Dinge. Da geht's um Videoanalysen, da geht's ums Training", sagte Hoeneß auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

"Das ist der einzige wirklich sinnvolle Weg, als jetzt hochtrabend zu sagen: 'Auf keinen Fall bitte an Dienstag denken.'" Denn das sei ansonsten wie der "pinke Elefant, an den man nicht denken darf", erklärte er.

Wenn die Spieler schon an Real denken würde, sei das ok, so Hoeneß. Aber sie müssten in der Lage sein, "am Samstag zu performen."

Eine Ausnahme gelte für seinen "spezieller Freund" Deniz Undav, der "das ein oder andere Gesetz im Profifußball" aushebele. "Deswegen gibt es da keine allgemeingültige Regel."

Undav hatte am Dienstag im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im ersten Startelfeinsatz seinen ersten Treffer erzielt.

Hoeneß spricht über anfällige Defensive

In der zuletzt anfälligen Defensive hat Hoeneß wieder mehr Optionen. In der Startelf werden wieder Julian Chabot und Anrie Chase stehen. Der zuletzt verletzte Anthony Rouault soll wieder zum Aufgebot gehören, Dan-Axel Zagadou werde erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader stehen, berichtete Hoeneß. Josha Vagnoman könnte wieder auf der rechten Abwehrseite von Beginn an spielen.

Weiterhin fehlen werden Leonidas Stergiou und Neuzugang Ameen Al-Dakhil, der Einsatz von Bayern-Leihgabe Frans Krätzig ist wegen Wadenproblemen fraglich.

"Ich hoffe, dass wir ein Stück weiter sind. Die Anzahl an Gegentoren ist zu viel", sagte Hoeneß angesichts der bisher sechs Gegentreffer.