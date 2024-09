Türkei-Transfer geplatzt? So geht's nun mit Keita weiter

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Naby Keita wurde bei Werder Bremen zu einem großen Missverständnis (Archivbild)

Dass Naby Keita bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen bis auf Weiteres keinerlei sportliche Rolle mehr in den Planungen von Cheftrainer Ole Werner spielt, ist bereits hinlänglich bekannt. Dennoch steigt von Tag zu Tag die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelfeldspieler auch weiterhin an der Weser bleiben wird.

Nachdem sich ein Wechsel in eine europäische Top-Fünf-Liga bereits vor Wochen zerschlagen hat, hofften die Werder-Bosse noch auf einen Transfer in eine kleinere Liga. In Ländern wie beispielsweise Türkei oder Mexiko ist das Wechselfenster nämlich noch immer geöffnet, ein Keita-Verkauf dorthin also weiterhin möglich.

Doch spätestens, wenn in der Türkei am Freitagabend die Transferfrist ebenfalls abläuft, zerschlagen sich die Hoffnungen auf eine kurzfristige Lösung mit dem 29-Jährigen wohl endgültig.

In den letzten Tagen kochten zwar immer wieder Gerüchte um Keita hoch, der Guineer wurde unter anderem mit Istanbul Basaksehir und Hatayspor in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es mit dem Ex-Liverpool-Star aber bei keinem dieser Vereine, sodass er sich auch weiterhin Spieler von Werder Bremen nennen darf und an der Weser noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt.

Niemeyer äußert sich zur Causa Keita

Eine Begnadigung des Mittelfeldmannes scheint unter Cheftrainer Ole Werner auch weiterhin ausgeschlossen, zu deutlich waren die Worte der sportlichen Führung im August, Keita weiterhin nicht im Lizenzspieler-Kader berücksichtigen zu wollen. Zuvor hatte es mehrere zum Teil grobe Undiszipliniertheiten des einstigen Leipzigers gegeben.

Sollte sich partout kein neuer Klub für Keita in diesem Spätsommer mehr finden lassen, werden sich die Vereinsbosse erneut zusammensetzen, wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der "Bild" bestätigte: "Sollte es nicht noch kurzfristig zu einem Wechsel kommen, werden wir uns intern besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen."