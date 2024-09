Großkreutz berichtet von emotionalem Wiedersehen mit Klopp

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

Kevin Großkreutz (M.) beim BVB-Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek

Am vergangenen Wochenende nahmen die langjährigen BVB-Profis Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek mit einem Legendenspiel vor über 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park Abschied von ihrer aktiven Fußballer-Karriere. Bei dem Klassentreffen der ganz besonderen Art stand selbst der langjährige Erfolgscoach von Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in BVB-Montur an der Seitenlinie. Die Rückkehr des einstigen Meistertrainers sorgte bei allen Beteiligten für große Begeisterung.

Auch einer seiner besten Schüler aus Dortmunder Tagen, Kevin Großkreutz, war emotional auch noch Tage später angefasst vom Wiedersehen mit seinem wichtigsten Cheftrainer.

"Ich habe mich einfach nur gefreut, ihn wiederzusehen. Da kriegt man Gänsehaut. Als er die Ansprache gemacht hat, erinnert man sich sofort an früher. Man hat einfach Bock, bei dem einfach Fußball zu spielen. Er hat irgendwie eine Art, die ist unglaublich", meinte Großkreutz in seinem Podcast "Viertelstunde Fußball".

In den Meisterjahren 2011 und 2012 hatte der gebürtige Dortmunder 65 von 68 möglichen Bundesliga-Partien bestritten und dabei 15 Tore erzielt. Er war damit eine der großen Konstanten bei den beiden letzten Titelgewinnen der Westfalen in der Bundesliga.

Großkreutz berichtet von "sensationellem Abend"

"Er ist der gleiche wie früher, auch wie er sich gefreut hat, alle wiederzusehen. Da sieht man einfach, dass es etwas Besonderes war früher. Man hat bei jedem einzelnen gemerkt, dass er sich von Herzen gefreut hat. Und ich glaube, das ist selten im Fußball", so der 36-Jährige, der immer noch als Amateurfußballer in der Westfalenliga beim SV Wacker Obercastrop aktiv ist.

Auch für Großkreutz sei das Wiedersehen mit vielen langjährigen Weggefährten "wie ein Klassentreffen" gewesen. Angesprochen auf die anschließende Feier nach dem Abschiedsspiel von Blaszczykowski und Piszczek meinte der Weltmeister von 2014: "Alle waren da, alle hatten gute Laune. Es war sehr, sehr lustig. Dabei zu sein und alle wiederzusehen, war einfach sensationell."

Bei dem Spiel selbst konnte Großkreutz aufgrund einer Fußverletzung übrigens nicht aktiv mitwirken, nahm stattdessen auf der Ersatzbank Platz. Entsprechend sei er von Jürgen Klopp auch mit den Worten "Wie geht das, dass ein Kevin Großkreutz verletzt ist? Das kenne ich ja gar nicht", begrüßt worden.