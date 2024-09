Hummels nur Statist: Frust bei der Roma wächst

IMAGO

Wartet noch auf sein Roma-Debüt: BVB-Ikone Mats Hummels

Der erste Spieltag in der Serie A für Mats Hummels seit seinem Wechsel zur AS Roma ging mit einer späten Enttäuschung zu Ende. Zum Einsatz kam die BVB-Ikone bei der Partie in Genua noch nicht.

Mats Hummels war beim Auswärtsspiel seines neuen Arbeitgebers AS Roma nur Statist. Cheftrainer Daniele De Rossi hatte den Innenverteidiger zwar in den Spieltagskader berufen, verzichtete allerdings komplett auf dessen Dienste.

Auf sein Debüt beim italienischen Hauptstadtklub muss der 35-Jährige also noch warten. Am kommenden Sonntag bietet sich für Hummels beim Heimspiel gegen Udinese Calcio die nächste Chance.

Dass Hummels schon kurz nach seinem erst Anfang September vollzogenen Wechsel zu den Giallorossi ein Kandidat für einen Einsatz ist, hatte der Abwehrspieler ohnehin nicht erwartet. In seinem ersten Interview mit Klubmedien hatte der Routinier die Erwartungen schnell gedämpft, aufgrund der langen Pause fehle ihm die nötige Wettkampfhärte.

De Rossi fliegt, De Winter schockt die Roma

Von der Bank aus konnte der Ex-Dortmunder derweil das erste Tor von Top-Neuzugang Artem Dovbyk (37.) bejubeln. Der Ukrainer war im Sommer vom spanischen Überraschungsteam FC Girona für rund 30 Millionen Euro verpflichtet worden.

Lange sah es nach einem knappen Auswärtserfolg aus, ehe es in der Schlussphase wild wurde. Erst sah Daniele De Rossi (90.+5) einen Platzverweis, dann schockte Genua-Profi Koni De Winter (90.+6) die Roma mit dem Ausgleich per Kopfball.

Der späte Ausgleich sorgt in der Ewigen Stadt nun für neuen Frust: Mit drei Punkten und noch keinem Sieg aus vier Spielen hinkt die Roma den eigenen Erwartungen weit zurück. Mit nur zwei geschossenen Toren stellt die Mannschaft zudem eine der schwächsten Offensiven in der Serie A.

Am Samstag war unterdessen bereits Rekordmeister Juventus bei Underdog Empoli FC ins Straucheln geraten. Die Alte Dame kam nur zu einem 0:0-Unentschieden.