Verlängerung mit Musiala? Eberl: "Es ist schwierig"

Soll das Gesicht des FC Bayern werden: Jamal Musiala

Der FC Bayern will Jamal Musiala in den nächsten Jahren zum Aushängeschild des Vereins machen. Doch der Vertrag des Offensivspielers läuft nur noch bis Sommer 2026. Sportvorstand Max Eberl stellt sich auf zähe Verhandlungen ein.

"Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich - weil Jamal bei Bayern weiß, was er hat. Er ist hier groß geworden, er hat sich die ersten Meriten verdient, er hat sich auf dieses Niveau gebracht", sagte der 50-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Es sei "kein Geheimnis", dass man Musiala gerne langfristig binden würde, sagte Eberl. Doch nun würden die Gespräche dazu endlich "intensiviert", kündigte er an.

Für den FC Bayern würde eine Verlängerung bedeutet, dass man Musiala künftig deutlich mehr Geld zahlen müsste. Aktuell soll der Nationalspieler nur rund neun Millionen Euro im Jahr einstreichen.

Die Bezüge des Youngsters müsste der Rekordmeister im Zuge eines neuen Vertrages wohl in Richtung der Spitzenverdienen anpassen. Derzeit soll Harry Kanne mit 25 Millionen Euro pro Spielzeit an der Spitze des internen Rankings stehen.

FC Bayern will auch mit Kimmich verlängern

Doch wie passt eine Gehaltserhöhung für Musiala mit dem selbst auferlegten Sparkurs in München zusammen? Eberl erklärte: "Natürlich werden wir weiter Gehälter zahlen müssen, die im Top-Regal liegen. Aber vielleicht nicht mehr so in der Breite des Kaders."

Eine Ausstiegsklausel wolle man Musiala hingegen nicht in den Vertrag schreiben, erklärte Eberl. "Das wäre sehr ungewöhnlich für Bayern München. Bayern ist schon ein sehr großer Verein", so der Ex-Gladbacher.

Noch wichtiger als die finanzielle Dimension dürfte für Musiala die sportliche Perspektive sein. Sein erklärtes Ziel ist es, irgendwann den Ballon d'Or zu gewinnen.

Eberl versprach, dass der FC Bayern dafür die Bühne biete. "Wir als Verein sind extrem ambitioniert. Das weiß er, er möchte Titel gewinnen", sagte Eberl.

Neben Musiala soll auch Joshua Kimmich dem Verein erhalten bleiben. "Wir haben ihm klar aufgezeigt, er soll das Gesicht von Bayern München werden. Wir werden eine Verlängerung anstreben. Wir müssen über Geld reden. Joshua fühlt sich in München aber sehr wohl", so Eberl.