Goretzka erhält Zuspruch beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka wartet beim FC Bayern auf seine Chance

Leon Goretzka durchlebt beim FC Bayern aktuell eine schwierige sportliche Situation. Zuspruch erhält der Mittelfeldmann von Kapitän Manuel Neuer.

"Im Grunde genommen leiden wir Spieler auch mit, die ihn sehr lange kennen und ihn als Mensch und Spieler sehr schätzen", sagte Neuer auf einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb (Dienstag, 21 Uhr im Live-Ticker auf sport.de).

Goretzka sei "immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen, und deshalb wünscht sich auch jeder, dass er wieder auf dem Platz mit uns kickt. Ich glaube an ihn", fügte der Torwart hinzu.

Goretzka spielt beim FC Bayern in dieser Saison bislang nur eine Nebenrolle. So kam der 29-Jährige lediglich am 2. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg (2:0) zu einem Kurzeinsatz in der Nachspielzeit. Beim jüngsten 6:1 gegen Aufsteiger Holstein Kiel stand der Rechtsfuß wie schon beim Pokal-Auftakt gegen den SSV Ulm (4:0) noch nicht einmal im Münchner Kader.

Goretzka sei "bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training", versicherte Neuer. "Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird", machte der 38-Jährige seinem langjährigen Teamkollegen Mut.

Neue Chance für Leon Goretzka beim FC Bayern?

Durch die Verletzung von Rechtsverteidiger Sacha Boey könnte in den kommenden Wochen entweder Joshua Kimmich oder Konrad Laimer aus dem zentralen Mittelfeld auf die rechte Abwehrseite rücken. Goretzka könnte dann zumindest etwas mehr Spielzeit erhalten, zumal einige Englische Wochen anstehen.

"Wir mussten gegen Kiel einen Spieler zuhause lassen. Jetzt fällt Sacha Boey aus, deshalb stellt sich die Frage nicht. Vor dem Spiel liegt der Fokus voll auf dem Spiel. Wir brauchen positive Energie", reagierte Trainer Vincent Kompany, als er am Montag auf die Personalie Goretzka angesprochen wurde.