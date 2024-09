Brisanter Xavi-Verdacht bei RB Leipzig

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Xavi Simons ist bei RB Leipzig noch nicht wieder in Form

Nach seiner Fabelsaison 2023/2024 und der viel umjubelten erneuten Ausleihe von Paris Saint-Germain kommt Xavi Simons bei RB Leipzig in der neuen Spielzeit noch nicht richtig in Tritt. Intern soll es inzwischen ein Tuschelthema rund um das 21 Jahre alte Mega-Talent geben.

Im Fokus: die Behandlung von Xavi durch die Bundesliga-Schiedsrichter. Klubintern werde laut "Bild" gemunkelt, enge Zweikampfsituationen würden mittlerweile häufig gegen den Offensivakteur gepfiffen. Offenbar steckt die Befürchtung dahinter, Xavi habe inzwischen ein Schwalben-Image bei den Unparteiischen.

Das Boulevard-Blatt berichtet in diesem Zusammenhang von einem Gespräch zwischen RB-Coach Marco Rose und Referee Sven Jablonski im Stadion nach dem 0:0 gegen Union Berlin. Dabei soll der Leipziger Übungsleiter den Schiri gebeten haben, Xavi "nicht in die falsche Schublade" zu stecken, ihn also nicht als Profi zu behandeln, der in engen Duellen mit den Gegenspielern zu leicht fällt.

Klar ist aber auch: Unabhängig von der Schiedsrichter-Frage ist Xavi noch nicht in der neuen Saison angekommen. Seine einzigen beiden Torbeteiligungen 2024/2025 gelangen ihm im DFB-Pokal gegen Drittligist Rot-Weiss Essen. In der Bundesliga verzeichneten die Statistiker noch keinen Scorerpunkt für ihn.

RB Leipzig: Xavi Simons sucht noch seinen "Rhythmus"

"Xavi ist ein junger Spieler, er hatte wenig Vorbereitung, ist erst kurz vor Saisonstart dazugekommen", sagte Rose mit Blick auf die Formschwäche seines Schützlings. "Wir gucken mal, dass er anfängt, Rhythmus aufzunehmen. Er hat sich für Leipzig entschieden, weil er besser werden will, bessere Entscheidungen treffen möchte, immer Verantwortung übernehmen will. Auch Xavi hat noch Entwicklungspotenzial."

Der RB-Coach ergänzte: "Was mir bei dem Jungen gefällt, und deswegen liebe ich ihn: Egal, ob er einen Fehler macht – er will den nächsten Ball wieder haben, er probiert es wieder, er schiebt wieder an. Er will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Dass wir dabei noch ein paar Dinge kanalisieren müssen – emotional, fußballerisch, in vielen Bereichen - ist bei einem jungen Spieler ganz normal."