FC Bayern eine Nummer zu groß? Kompany reagiert

Vincent Kompany ist seit Sommer 2024 Trainer des FC Bayern

Seine Ernennung war fraglos eine riesige Überraschung! Am Ende einer kuriosen Trainersuche, bei der der FC Bayern Korb um Korb kassierte, fiel die Wahl der Münchner im Sommer 2024 auf Vincent Kompany, der als Coach noch nicht die beeindruckendste Vita vorzuweisen hatte und zudem eine satte Ablöse kostete. Nicht wenige unkten anschließend, der deutsche Rekordmeister sei eine Nummer zu groß für den Belgier. Worte, auf die Kompany nun reagierte.

Auf einer Pressekonferenz nach dem historischen 9:2-Sieg des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb zum Start in die neue Saison der Champions League, wurde Kompany damit konfrontiert, wie er Kritikern begegne, die der Ansicht sind, er sei dem Job bei den Münchnern nicht gewachsen? Kompany reagierte am Dienstagabend emotional.

Zuerst wiegelte Kompany noch ab, die Mutmaßung habe es "wirklich nicht verdient", auf sie zu reagieren - dann holte der 38-jährige Ex-Verteidiger allerdings mächtig aus.

"Ich werde es kurz beantworten, nur um eine Sache zu beweisen: Ich wurde in Brüssel im Nordviertel geboren, mein Vater war ein Flüchtling, der aus dem Kongo nach Belgien kam. Wie groß waren meine Chancen, jemals einen Fuß in die Premier League zu setzen? Dort zu spielen? Etwas zu gewinnen? Es ins Nationalteam zu schaffen? Die Chance, dass das geschieht, war für mich 0,00 Prozent. Jetzt bin ich Trainer!", so Kompany, der aber noch lange nicht am Ende seiner Antwort angelangt war.

FC Bayern zu groß? Einschätzung letztlich "unerheblich"

"Die Frage ist doch: Hört man auf, an sich selbst zu glauben, wegen dem, was andere Menschen sagen? Hört man auf daran zu glauben, dass man etwas erreichen kann, da die Chance gering ist? Es ist eine Frage der Einstellung und wenn man am Ende scheitert, scheitert man. Hat man Erfolg, hat man Erfolg. Aber du wirst auf jeden Fall besser. Das ist wichtig. Am Ende ist unerheblich, dass man online immer Dinge [Kritik an seiner Person, d.Red.] finden kann. Ich nehme es daher wirklich nicht persönlich - niemals", führt der Ex-Verteidiger weiter aus.

"Am Ende ist es eine interessantes Thema mit Blick auf die Frage, was die Leute tun sollen: Aufgeben, aufhören wegen dem was andere denken? Ich denke, in der Welt, in der wir leben, sollte man die Leute ermutigen, Erfolg zu haben, Grenzen zu überwinden, etwas zu erreichen", schloss der Trainer, der mit einem Lächeln nachschob: "Es tut mir leid, ich hätte nicht so lange antworten sollen."

Angesichts von fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen als Coach des FC Bayern wird allerdings kaum jemand Kompany verübeln, dass er seinen Kritikern einiges zu sagen hatte.