Nächste heiße Terzic-Gerüchte in Italien

IMAGO/David Inderlied

Edin Terzic trainierte zuletzt noch Borussia Dortmund

Der ehemalige BVB-Cheftrainer Edin Terzic produziert in diesen Tagen überraschend viele Schlagzeilen. Grund dafür ist, dass der Fußballlehrer bei gleich mehreren Top-Klubs aus Italien gehandelt wurde beziehungsweise auch weiterhin wird. Nachdem die Spur zur AS Rom erkaltete, brodelten die Spekulationen um eine Zusammenarbeit mit einem anderen großen Klub aus der Serie A am Mittwoch umso heißer.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, soll der einstige Coach von Borussia Dortmund nämlich ein ernsthafter Trainerkandidat bei der AC Mailand sein. Die Rossoneri kamen bis dato mäßig aus den Startlöchern und sollen bereits über einen Wechsel auf dem Cheftrainer-Posten nachdenken.

Von den bisherigen vier Meisterschaftsspielen wurde nur das letzte gegen Aufsteiger und Schlusslicht FC Venezia gewonnen (4:0), am vergangenen Dienstag auch der Champions-League-Auftakt zu Hause gegen den FC Liverpool mit 1:3 in den Sand gesetzt.

Nach Informationen des Senders droht dem derzeitigen Milan-Cheftrainer Paulo Fonseca am Wochenende der Rausschmiss, sollte er mit seiner Mannschaft auch das prestigeträchtige Stadtderby gegen Inter verlieren, das am Sonntag um 20:45 Uhr angepfiffen wird.

Terzic genießt ausgezeichneten Ruf in Italien

Laut dem Medienbericht soll der 19-fache italienische Meister sogar schon Kontakt mit Edin Terzic und dessen Umfeld aufgenommen haben. Kein Geringerer als der ehemalige Starstürmer Zlatan Ibrahimovic, der seit einem Jahr als Berater der AC Mailand tätig ist, soll das erste Gespräch geführt haben.

Terzic genießt in Italien spätestens seit dem Erreichen des Champions-League-Endspiels mit dem BVB in der letzten Saison einen ausgezeichneten Ruf. Auf dem Weg ins Finale von Wembley hatte Borussia Dortmund unter anderem das vorentscheidende Gruppenspiel bei der AC Mailand im November des letzten Jahres mit 3:1 gewonnen.