Arteta über Ödegaard-Verletzung: "Etwas ziemlich Ernstes"

AFP/SID/BENJAMIN CREMEL

Wird noch eine Weile fehlen: Martin Ödegaard

Martin Ödegaard wird dem FC Arsenal wohl länger als zunächst angenommen fehlen. Dies bestätigte Teammanager Mikel Arteta am Mittwoch.

"Die Scans haben gezeigt, dass er einige Verletzungen erlitten hat, insbesondere an einem der Bänder im Knöchel. Das ist etwas ziemlich Ernstes. Wir werden ihn für eine Weile verlieren", sagte Arteta über den Mannschaftskapitän.

Ödegaard hatte die Verletzung am 10. September bei der norwegischen Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel gegen Österreich erlitten. Anschließend war über eine Ausfallzeit von etwa drei Wochen spekuliert worden. Arteta gab keine Prognose ab. Er hoffe nur, dass es "nicht Monate" werden, sagte der Spanier.

Ohne Ödegaard hatte Arsenal am vergangenen Wochenende das Londoner Derby bei Tottenham Hotspur gewonnen. Der 25-Jährige wird auch das Spitzenspiel in der Premier League beim englischen Meister Manchester City am Sonntag (17:30 Uhr/Sky) verpassen.