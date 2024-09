Bayern-Ikone sendet deutliche Warnung nach München

IMAGO/RHR-FOTO

Gegen Zagreb verfiel der FC Bayern kurzzeitig in Tiefschlaf

Beim FC Bayern herrscht nach dem gelungenen Start in die neue Saison Aufbruchstimmung, das jüngste 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb hat die Fußballwelt in Staunen versetzt. Doch die Münchner Vereinsikone Klaus Augenthaler erkennt beim Rekordmeister durchaus noch Steigerungsbedarf.

"Die Münchner haben beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt in die neue Champions League beste Unterhaltung geboten. Allerdings hat der kroatische Meister nicht die Qualität für diesen Wettbewerb, das muss man offen ansprechen dürfen", eröffnete der 66-Jährige einen Gastbeitrag im "kicker".

Bei aller Begeisterung für die Offensive stellte Augenthaler klar, dass ihn "die zwei schnellen Gegentore nach der Pause" durchaus "gestört" hätten.

"So etwas darf nicht passieren. Bis dahin spielten sie konzentriert, ließen fast nichts zu. Doch dann schlich sich mit dem 3:0-Vorsprung vielleicht etwas Leichtsinn ein", spielte der ehemalige Nationalspieler auf die Phase an, in der plötzlich das 3:3 in der Luft lag.

Das Starensemble von Trainer Vincent Kompany wachte jedoch rechtzeitig auf. "Gegen Zagreb blieb es ohne Folgen, weil die Mannschaft sofort wieder einen Gang hochschalten konnte", so Augenthaler, der eine Warnung folgen ließ: "Im späteren Verlauf des Wettbewerbs können solche Fehler das Aus bedeuten, da muss man bloß an das Halbfinale gegen Real Madrid im vergangenen Mai zurückdenken."

Gegen die kommenden Top-Gegner könne man keine neun Tore erwarten, dann tue "jeder Gegentreffer weh", merkte der Weltmeister von 1990 an. Sein Fazit: "Für den Titel braucht es eine stabile Defensive."

Gedulds-Appell an den FC Bayern

Prinzipiell traut Augenthaler seiner alten Liebe den großen Wurf aber zu. Der FC Bayern habe "im internationalen Vergleich in der Breite einen der besten Kader".

Entscheidend sei, Kompany "Zeit zu geben" und nach Niederlagen nicht in Panik zu verfallen. "Ich habe sein Training vor Ort an der Säbener Straße beobachtet. Er ist voll dabei, lautstark, Fußballer und Trainer durch und durch", lobte Augenthaler.