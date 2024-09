BVB tütet nächsten Millionen-Deal ein

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Nächster Millionen-Deal für den BVB

Borussia Dortmund boomt weiter: Der BVB hat einen neuen Sponsoren-Deal abgeschlossen, der offenbar einmal mehr eine Millionensumme einspielt.

Neuer Partner des BVB ist Pluto TV, der weltweit führende Anbieter für kostenloses, werbefinanziertes Streaming-TV. Die Vereinbarung gilt zunächst für ein Jahr, wie der Klub mitteilte.

Das ursprünglich in den USA beheimatete Unternehmen ist nun auf dem Cup-Trikot des BVB als Ärmelsponsor vertreten, und zwar in der Champions League, dem DFB-Pokal sowie der neuen Klub-WM der FIFA, an der die Dortmunder im kommenden Sommer teilnehmen.

Den vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" zufolge überweist Pluto TV satte zwei Millionen Euro nach Dortmund.

Der neue Partner wird künftig auch als Sponsor beim eFootball-Team des BVB fungieren und mit seinem Logo auch bei den Bundesliga-Heimspielen der Borussia präsent sein. Zudem übernimmt Pluto TV eine Rolle als Premium Partner der Frauenmannschaften des BVB und tritt dort als Ärmelsponsor in allen Wettbewerben auf.

In Kürze, hieß es in der Mitteilung, werde Pluto TV zudem einen kostenlosen TV-Sender anbieten, der 24 Stunden BVB-Inhalte zeigt, darunter vollständige Match-Replays von aktuellen und historischen Begegnungen der Schwarz-Gelben.

BVB gefällt der "ganzheitliche Ansatz"

"In Pluto TV, einem Unternehmen der Paramount- Familie, gewinnen wir einen Partner mit einem innovativen Streamingangebot. So stärken wir unsere Präsenz in den internationalen Märkten, erreichen neue Zielgruppen und stärken die Bindung zu unseren Fans vor Ort. Das Engagement von Pluto bezieht auch die Frauen- und eFootball-Mannschaften des BVB mit ein. Dieser ganzheitliche Ansatz gefällt uns sehr", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Für alle Fans, die bereits ein Cup-Trikot der Saison 24/25 gekauft haben, bietet der BVB an, das Logo von Pluto TV nachträglich kostenlos auf die Trikots zu flocken.

Zuletzt hatte der BVB bereits eine ausgeweitete Partnerschaft mit der Krypto-Handelsplattform Coinbase unter Dach und Fach gebracht. Diese soll jährlich zwischen zwei und drei Millionen Euro bringen.