Bayern klärt auf: Das ist der Plan mit Kimmich und Sané

IMAGO/RHR-FOTO

Joshua Kimmich soll beim FC Bayern bleiben

Zeitweise galten Joshua Kimmich und Leroy Sané beim FC Bayern als Wechselkandidaten. Inzwischen drängt der Rekordmeister aber auf eine Vertragsverlängerung mit den Top-Spielern. Diese Absicht beteuerte Sportdirektor Christoph Freund nun noch einmal öffentlich.

"Spieler wie Kimmich und Sané sind wichtige Spieler für die Zukunft. Wir werden mit ihnen Gespräche führen und versuchen, sie im Verein zu halten", sagte der 47-Jährige am Sonntag bei "Welt TV".

Bei beiden Nationalspielern ist durchaus Eile geboten. Denn Kimmich und Sané besitzen in München jeweils ein Arbeitspapier, das nur noch bis zum Juni 2025 datiert ist. Um beide ranken sich deshalb viele Spekulationen.

Kimmich wurde in den letzten Monaten immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo mit Hansi Flick ein alter Bekannter an der Seitenlinie steht. Rund um Sané kursieren etliche Premier-League-Gerüchte.

Besonders den Mittelfeldregisseur will der FC Bayern aber keinesfalls abgeben, machte Freund deutlich. Denn Kimmich spiele aktuell "eine herausragende Saison. Auch unter dem neuen Trainer ist er eines der Gesichter des Vereins und das soll er auch in Zukunft sein. Er hat richtig Spaß an dem, was er macht, spielt richtig stark."

FC Bayern will mit Neuer und Müller sprechen

Weiterhin will der FC Bayern auch mit den Routiniers Thomas Müller und Manuel Neuer Gespräche führen. Auch deren Verträge laufen nach der Saison aus. Hier laste aufgrund der Vereinsbindung aber weniger zeitlicher Druck auf der Klubführung, so Freund.

"Wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe besprechen, um zu sehen, was ihre Pläne sind und wie sie ihre Rollen sehen. Wir wissen, was wir an ihnen haben. Und sie wissen, was sie am FC Bayern haben", sagte der ehemalige Salzburger.

Auch Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt ganz besonders für eine Verlängerung mit Kimmich stark gemacht. Der Mittelfeldspieler soll neben Jamal Musiala zum Aushängeschild des Vereins werden, lautet sein Plan.