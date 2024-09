Bericht: FC Liverpool beobachtet drei Leverkusen-Stars

IMAGO/Laci Perenyi

Jeremie Frimpong und Florian Wirtz wecken offenbar das Interesse beim FC Liverpool

Der FC Liverpool blickt auf der Suche nach möglichen Verstärkungen für die Zukunft offenbar auf gleich drei Stars von Bayer Leverkusen.

Laut "CaughtOffside" befinden sich Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Exequiel Palacios auf dem Reds-Radar.

Besonders um die sportliche Zukunft von Wirtz ranken sich immer wieder Spekulationen. Der 21-Jährige besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Der deutsche Nationalspieler soll bei zahlreichen europäischen Topklubs hoch im Kurs stehen. "CaughtOffside" nennt den FC Bayern und Real Madrid ebenfalls namentlich.

In dem entsprechenden Bericht wird darauf hingewiesen, dass womöglich eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro nötig sein würde, um Wirtz aus dem Rheinland loszueisen.

"Schauen wir, was passiert. Zurzeit erwähnt bei Bayer Leverkusen intern niemand das Thema Wirtz, sie haben die Situation total unter Kontrolle", schrieb Transfer-Reporter Fabrizio Romano kürzlich in seinem "Daily Briefing" zur Personalie.

Leverkusen wisse, dass sich Wirtz in dieser Saison voll auf die Bundesliga und die Champions League konzentrieren wolle. "Wenn er so weiterspielt, erwarten sie, dass 2025 verrückte Angebote reinkommen", so der italienische Journalist.

FC Liverpool: Frimpong und Palacios wohl ebenfalls im Blickfeld

Der FC Liverpool soll Frimpong und Palacios (jeweils mit Vertrag bis 2028) ebenfalls im Blickfeld haben.

Für Frimpong wären demzufolge wohl rund 40 Millionen Euro fällig. "CaughtOffside" bringt den niederländischen Rechtsverteidiger als möglichen Nachfolger von Trent Alexander-Arnold, der nur noch bis zum kommenden Sommer gebunden ist, ins Spiel. Manchester United wird als potenzieller Konkurrent im Werben um Frimpong aufgeführt.

Das Preisschild für Palacios soll bei 60 Millionen Euro liegen. Der FC Arsenal und FC Chelsea haben den zentralen Mittelfeldmann angeblich ebenfalls auf dem Schirm. "CaughtOffside" zufolge bestehen Bedenken wegen seiner Verletzungshistorie.