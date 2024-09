Ex-BVB-Talent auf dem Sprung ins DFB-Team?

IMAGO/Michael Taeger

Tom Rothe (r.) erzielte gegen Hoffenheim sein erstes Bundesligator

Tom Rothe gilt als großes Talent auf der Position des Linksverteidigers. Beim BVB ausgebildet, schlägt der 19-Jährige derzeit bei Union Berlin voll ein. Dort sieht man in ihm einen zukünftigen DFB-Nationalspieler.

Zuletzt war Leipzigs David Raum bei Julian Nagelsmann als Linksverteidiger gesetzt. Doch Konkurrenz um den Startplatz in der DFB-Elf bahnt sich aus Berlin an. Bei Union spielt derzeit Tom Rothe groß auf und sorgt für Jubelstürme bei den Klub-Verantwortlichen.

Präsident Dirk Zingler prophezeite dem 19-jährigen Talent bei "Sky" eine große Zukunft: "Tom wird der zukünftige linke Außenverteidiger in der Nationalmannschaft sein. Er ist der beste 19-Jährige, den wir auf dieser Position haben."

Rothe kam im Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund. Der BVB soll laut "Sky" wohl eine Rückkaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro haben.

Nationalmannschaft: Konkurrenz um Startelfplatz auf der linken Defensivseite

In der vergangenen Saison war der Defensivakteur noch an Holstein Kiel ausgeliehen und stieg mit dem KSV eindrucksvoll in die Bundesliga auf.

"Wenn er sich weiterentwickelt, wird er auch von unseren Nationaltrainern gesehen werden. So viele gute linke Außenverteidiger haben wir nicht", schätzte Union-Chef Zingler die Lage ein.

Neben Rothe wären da natürlich der aktuell beim DFB gesetzte David Raum (RB Leipzig) zu nennen, aber auch Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (Benfica SL) oder Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) haben gute Chancen auf zukünftige Auftritte im Nationalmannschafts-Trikot.

Für Rothe spricht dabei nicht nur das junge Alter, sondern auch sein erstes Bundesligator beim 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende.

Die kommende Länderspielphase steigt im Oktober. Ob Rothe dann schon berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten.