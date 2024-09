Experte: Bei Schalke "ist mehr im Argen"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der FC Schalke 04 steckt mal wieder in der Krise

Der frühere TV-Kommentator Marcel Reif hat die aktuellen Entwicklungen beim FC Schalke 04 samt der Pleite gegen Darmstadt und dem folgenden Trainer- und Sportdirektor-Rauswurf beleuchtet. Für den Fußball-Experten steht fest: Bei S04 "ist mehr im Argen".

3:5-Niederlage nach 3:0-Führung, das gibt es im Fußball nicht allzu oft. Doch am Wochenende ereilte genau dieses Schicksal den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Von "Bild" in der Sendung "Reif ist live" gefragt, was er zu seinen Zeiten als TV-Kommentator für ein Fazit unter das Debakel der Königsblauen gegen den SV Darmstadt gesetzt hätte, sagte Marcel Reif mit einem Lachen: "Ihr habt sie doch nicht mehr alle".

Danach wurde der Fußball-Experte deutlicher: "Man kann ein Spiel mal verlieren, aber wenn das so wie am Wochenende passiert, dann ist es schwer so zu tun, als wäre das nur ein Betriebsunfall gewesen."

Für ihn rieche der Ausgang des Spiels danach, als stimme gar nichts in Gelsenkirchen. "Hier ist mehr im Argen", so Reif weiter. Seit Wochen brodelt es beim Zweitligisten. Der mittlerweile entlassene Trainer Karel Geraerts und der neue Kaderplaner Ben Manga zofften sich in der Öffentlichkeit, der ebenfalls geschasste Sportdirektor Marc Wilmots stand zwischen den Stühlen.

"Nun wurde mal ein Strich gezogen", erklärte der Kult-Kommentator, "aber die Geschichte lehrt doch: Wenn so viel im Umfeld um die Mannschaft nicht stimmt - Machtkämpfe und so weiter - dann bildet sich das irgendwann auf dem Platz ab. Das konnte man sich ausmalen."

FC Schalke 04 "in einer Bredouille, die Verzweiflung heißt"

Geraerts, der von der Führung des Klubs "angeschossen wurde", sei für die Mannschaft dann nicht mehr tragbar gewesen. "Das kann nicht funktionieren", bilanzierte Reif.

Die Zeit, als Schalke noch ein gestandener Erstligist war, sei lange vorbei, erinnerte der 74-Jährige. "Im Moment geben sie sich Mühe, ein gestandener Zweitligist zu sein und wenn man auf die Tabelle guckt, sieht das anders aus."

Schalke sei "in einer Bredouille, die Verzweiflung heißt", deswegen versuche man derzeit so viele Experimente, sagte Reif, als er von "Bild" darauf angesprochen wurde, dass nach Informationen des Blattes nun ein Coach gesucht werde, der nicht aus dem typischen deutschen Trainertopf kommt.