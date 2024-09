Schalke kassiert öffentliche Absage von Trainer-Kandidat

IMAGO/StefanxRittershaus

Heiner Backhaus wechselt nicht zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat bei seiner Trainersuche eine öffentliche Absage eines angeblichen Kandidaten hinnehmen müssen.

Wie Heiner Backhaus von Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen erklärte, steht er für einen möglichen S04-Wechsel nicht zur Verfügung.

"Ich komme zwar aus der Nähe von Schalke, aber fühle mich wie ein Öcher (Aachener, Anm. d. Red.) und habe hier nicht umsonst für mehrere Jahre unterschrieben", sagte Backhaus am Dienstag gegenüber regionalen Medien.

Der 42-Jährige war zuvor von der "WAZ" als Schalker Trainer-Kandidat genannt worden. Kaderplaner Ben Manga, der mit der Suche nach dem neuen S04-Übungsleiter betraut ist, habe sich nach Backhaus erkundigt heißt es.

"Solche Gerüchte ehren mich, denn sie bestätigen, was wir hier geschaffen haben", so der Coach, dessen Vertrag in Aachen noch bis 2027 datiert ist. "Aber die Fans müssen davon nichts glauben, ich bin gerne hier. Ich bin ein sehr emotionaler Trainer, der das Vertrauen im Umfeld braucht. Und das spüre ich hier. Wir haben hier eine schöne gemeinsame Zeit."

Heiner Backhaus zum FC Schalke 04? Alemannia Aachen macht sich keine "Sorgen"

In der Aachener Führungsriege hatte man sich angesichts der Schalke-Gerüchte zuvor schon entspannt gezeigt.

"Ich höre und lese immer wieder, dass Vereine an Heiner interessiert sind oder sein sollen. Ich sage es mal so: Wir wissen, welch überragenden Trainer wir hier in Aachen haben", sagte Erdal Celik, Technischer Direktor des Klubs, der "WAZ".

Celik fügte hinzu: "Sollte ein Verein wie der FC Schalke 04 an Heiner Interesse bekunden, dann wäre das für uns eine große Ehre und Bestätigung der guten Arbeit in Aachen."

Gleichwohl geht der Aachener Manager nicht davon aus, dass man Backhaus bald an der Seitenlinie auf Schalke sehen wird. "Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Denn Heiner ist hier noch vertraglich gebunden und die Geschichte unter ihm als Trainer ist bei Alemannia Aachen noch längst nicht zu Ende geschrieben."