Ex-Schalker Draxler läuft in der Wüste heiß

IMAGO/Noushad Thekkayil

Julian Draxler (r.) wurde einst beim FC Schalke 04 ausgebildet

Julian Draxlers Wechsel von Paris Saint-Germain zum katarischen Klub Al-Ahli war hierzulande eher mit negativen Schlagzeilen behaftet, spielte sich der 58-fache deutsche Nationalspieler mit dieser Entscheidung doch endgültig ins Abseits. Sportlich weiß der 31-Jährige aber vollends in seiner neuen Heimat zu überzeugen. Am vergangenen Wochenende lief der Ex-Schalke-Star erneut heiß, für einen Sieg reichte es dennoch nicht.

Julian Draxler zählt auch in der neuen Saison in der Qatar Stars League zu den ganz großen Aushängeschildern. Mit nunmehr vier Toren und vier Vorlagen aus fünf Ligaspielen ist der Deutsche gemeinsam dem Spanier Rafa Mujica von Al Sadd (fünf Tore, drei Vorlagen) der Top-Scorer. Schon in 2023/24 wusste der einstige Bundesliga-Profi mit sechs Treffern und vier Vorlagen in elf Spielen zu überzeugen.

Auch dank des gebürtigen Gladbeckers hat sich Al Ahli von einem Abstiegskandidaten zu einem Topklubs gemausert. Ungeschlagen, mit drei Siegen und zwei Unentschieden, rangiert Draxlers Mannschaft derzeit auf dem zweiten Platz.

Draxler-Traumtor reicht nicht zum Sieg

Dass sich nicht noch zwei Punkte mehr auf dem Konto befinden, war aus Sicht des Linksaußen äußerst unglücklich. Julian Draxler hatte im Heimspiel gegen Al Arabi SC (3:3) früh einen Elfmeter herausgeholt, den Mittelstürmer Sekou Yansané (9.) souverän verwandelte. Nach einem Doppelpack von Gäste-Angreifer Ahmed Alaa Eldin (39., 65.) brachte der Top-Scorer mit einem Links- (76.) und einem Rechtsschuss (90.) seine Farben wieder in Führung.

Gerade der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 war sehenswert: Nach einem Diagonalpass von Driss Fettouhi kontrollierte Julian Draxler den Ball im Strafraum und lupfte über den Schlussmann von Al Arabi.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit stahl Youssef Msakni den Gastgebern dann allerdings noch noch zwei Punkte. Julian Draxler war wenige Minuten zuvor ausgewechselt worden.