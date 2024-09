Experte: Musiala wird nicht Top-Verdiener bei Bayern

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Der FC Bayern will gern mit Jamal Musiala verlängern

Der frühere Kult-TV-Kommentator Marcel Reif hat sich zu den aktuellen Gerüchten um Jamal Musiala und den FC Bayern, zwischen denen offenbar die ersten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben, geäußert. Dass Musiala fortan Top-Verdiener in München wird, glaubt der Fußball-Experte nicht. Der Rekordmeister werde aber (fast) alles tun, um den Shootingstar zu halten.

Der Poker um die Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern ist laut "Sport Bild" eröffnet. Zuletzt soll es ein Geheimtreffen gegeben haben.

"Die Verantwortlichen vollziehen schrittweise gerade das, was am Ende zu einem längerfristigen Vertrag führen wird, davon bin ich überzeugt", sagte Marcel Reif gegenüber "Bild" zu den Spekulationen um Musiala und begründete: "Weil der FC Bayern sich am Ende in jeglicher Beziehung strecken wird."

Eine von Musialas Bedingungen für eine Verlängerung beim FC Bayern soll laut "Sport Bild" sein, dass der Klub weitere hochkarätige Verstärkungen verpflichtet, unter anderem wurde in diesem Zuge zuletzt über eine Verpflichtung von Florian Wirtz im Sommer 2025 berichtet, der als guter Freund Musialas gilt.

Daran glaubt Reif nicht. "Ich bleibe dabei, der geht mit Xabi Alonso zu Real Madrid." Bayer Leverkusen habe ganz sicher nicht "das Ansinnen, den direkten Konkurrenten weiter zu verstärken", mahnte Reif. "Außerdem glaube ich nicht, dass die Bayern 150 Millionen Euro für Wirtz hinlegen, das sind Summen, da werden sie nicht mitmachen", sagte der frühere TV-Kommentator.

Reif: FC Bayern wird "nicht irgendwie Eitelkeiten bedienen"

Allerdings würden die Münchner Verantwortlichen natürlich nicht in Gespräche mit Musiala gehen mit der Aussage, dass man sich personell in Zukunft verschlechtern werde, betonte Reif. "Sie werden sich mit Sinn und Verstand verstärken und müssen nicht irgendwelche Eitelkeiten bedienen", so der 74-Jährige.

Ein weiterer Punkt auf der Liste der Ansprüche bei Musiala laut "Sport Bild": das Gehalt.

Dass Musiala durch seine Unterschrift definitiv mehr als 20 Millionen Euro verdienen wird und damit fortan auf dem Niveau von Harry Kane, Manuel Neuer und Co. liegt, glaubt Reif nicht. "Es ist sicher die Idee, das Gesamtniveau zu senken bei Bayern", erinnerte Reif.

Diese Überlegungen seien auch "legitim" und Musiala werde diese "zur Kenntnis nehmen". Aber: "Sie werden an die Grenze des Vertretbaren gehen. Und das macht auch Sinn bei dem Jungen." Derzeit soll Musiala rund neun Millionen Euro im Jahr verdienen.

Reif ist sicher sicher: "Musiala wird gehaltstechnisch aufsteigen, zwar nicht nach ganz, ganz oben - das muss er mit 21 Jahren aber auch noch nicht. Er wird ins obere Drittel durchmarschieren und dann irgendwann sukzessive bei den Top-Leuten landen."