Hertha-Star Reese hat festes Rückkehrdatum im Blick

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese ist der Topstar von Hertha BSC

2024/25 sollte Fabian Reese eigentlich einer der Hauptakteure bei der Mission Bundesliga-Rückkehr von Hertha BSC werden, stattdessen ist der 26-Jährige aufgrund einer Sprunggelenksverletzung zum Zuschauen verdammt. Nun kam ein Datum ans Licht, an dem der Offensivstar angeblich in den Pflichtspielbetrieb zurückkehren will.

Im Testspiel gegen Energie Cottbus zog sich Fabian Reese am 16. Juli eine schwere Verletzung zu. Schnell war klar, dass der Hertha-Star den Berlinern lange fehlen wird. Ein herber Dämpfer für die ambitionierten Hauptstädter, die ohne Reese einen eher durchschnittlichen Saisonstart hinlegten.

Nun soll sich allerdings abzeichnen, wann Reese wieder mitwirken kann.

Die "Bild" will erfahren haben, dass der gebürtige Kieler am 30. Oktober in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Heidenheim wieder mit von der Partie sein will. Der Plan soll bei der Klubführung allerdings nicht wirklich Begeisterung hervorrufen. Diese plant demnach angeblich ein langsameres Vorgehen und strebt ein Reese-Comeback erst im November an.

Dass es bergauf geht, bestätigte der Verletzte zuletzt aber schon einmal höchstpersönlich: "Der Heilungsverlauf ist super. Ich bin guten Mutes, bald wieder Stück für Stück zurückzukommen", so Reese.

Hertha BSC ohne Glück gegen die direkte Konkurrenz

Mit zehn Punkten aus den ersten sechs Ligaspielen rangiert Hertha BSC aktuell vier Punkte hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf auf Rang sieben. Bitter: Gegen die direkte Konkurrenz SC Paderborn (1:2), Hamburger SV (1:1) und Düsseldorf (0:2) ließ man bislang die Punkte liegen.

Eine Rückkehr von Reese dürfte die Hoffnungen auf eine bessere Ausbeute auf jeden Fall deutlich anfachen. 2023/24 ragte der Offensiv-Allrounder mit 13 Toren und 17 Vorlagen in 35 Pflichtspielen heraus - und weckte das Interesse einiger Bundesligisten. Reese entschied sich durchaus überraschend allerdings für den Verbleib bei der Alten Dame.