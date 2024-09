Chaos-Tage auf Schalke: S04-Boss wendet sich an Fans

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manga (li.) und Tillmann (re.) suchen für den FC Schalke 04 einen neuen Trainer

Beim FC Schalke 04 herrscht mal wieder Chaos: Nach dem 3:5-Debakel musste Cheftrainer Karel Geraerts gehen, der Zweitligist ist auf der Suche nach einem neuen Coach. Auch Sportdirektor Marc Wilmots wurde entlassen. Nun hat sich Schalke-Boss Matthias Tillmann an die Fans gewandt und zur Lage der Gelsenkirchener geäußert.

Fans des FC Schalke 04 müssen sich an einen neuen Trainer gewöhnen, ein Prozess, den die Anhänger in den letzten Jahren zahlreiche Male durchmachen mussten.

Aktuell sitzt U23-Coach Jakob Fimpel auf der Bank, der die S04-Stars als Interimslösung am Wochenende beim Gastspiel bei Preußen Münster (20:30 Uhr) betreut und auch in der Woche drauf gegen Hertha BSC zur Stelle sein soll, falls bis dahin kein Nachfolger für den geschassten Karel Geraerts gefunden ist.

Doch wie läuft die Suche nach dem Nachfolger eigentlich? Und wieso mussten Geraerts und auch Sportdirektor Marc Wilmots gehen, obwohl man im Sommer noch betonte, mit den beiden Belgiern in Ruhe weiterarbeiten zu wollen? Auf diese Fragen hat nun Schalke-CEO Matthias Tillmann Antworten gegeben.

"Wir haben in der letzten Woche Entscheidungen getroffen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir sie jetzt(!) für Schalke treffen mussten", erklärte Tillmann in einem vom Klub veröffentlichten Video mit Bezug auf den Trainerwechsel und die Veränderungen in der sportlichen Leitung, ohne konkret die Namen von Geraerts und Wilmots zu nennen.

FC Schalke 04: Tillmann appelliert ans Umfeld

"Was heißt das jetzt?", fragte Tillmann, um sofort die Antwort zu geben: "Die Trainersuche ist in vollem Gange. Auf ihr liegt aktuell der Fokus."

Und offenbar kommt der Klub gut voran. "Wir haben schon einige Gespräche geführt und werden diese weiter forcieren", versprach Tillmann.

"Parallel bereitet sich die Mannschaft auf das Spiel in Münster vor", so der S04-Boss weiter. Der aktuelle Interimscoach Jakob Fimpel, der laut "Bild" auch eine Chance auf Weiterbeschäftigung hat, mache "einen sehr engagierten Eindruck mit der Mannschaft", lobte Tillmann und gab die Richtung vor: "Wir wollen unbedingt gewinnen."

Tillmann weiter: "Eines möchte ich nochmal sagen: Ich bin nach wie vor von der Qualität der Mannschaft und dem eingeschlagenen Weg, den wir im Sommer begonnen haben. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen."