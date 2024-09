FC Bayern und Kane geben leichte Entwarnung

IMAGO/Ulrich Wagner

Harry Kane hat sich ersten Einschätzungen der Bayern-Ärzte zufolge nicht schwerer verletzt

Glück im Unglück für Harry Kane: Der Superstar des FC Bayern hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen wohl nicht schwerer verletzt. Eine genaue Diagnose gab es direkt nach Spielschluss zwar noch nicht, die Vereinsärzte gingen zunächst aber nicht von einem Ausfall des Engländers aus.

Kane musste nach einem Zweikampf kurz vor dem Ende des Spitzenspiels gegen Bayer Leverkusen ausgewechselt werden, nachdem er sich zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz krümmte.

Bayern-Sportchef Max Eberl hatte im "Sky"-Gespräch am Spielfeldrand zunächst noch offen gelassen, wie schwer es den Superstar erwischte und sagte: "Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es was. Es sieht nicht gut aus." Gleichwohl räumte er aber ein, noch keine weiteren Informationen zu haben. "Jetzt hoffe ich mal, dass er aus stabilem englischen Holz ist."

Bayern-Ärzte geben Entwarnung bei Kane

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab dann wenige Minuten später in der Mixed-Zone Entwarnung und sagte: "Er hat einen Schlag abbekommen. Aber wie die Ärzte gesagt haben, ist es wohl nichts Ernstes." Am Sonntag soll sich Kane allerdings noch weiteren Untersuchungen unterziehen. Diese müsse man noch abwarten, erklärte Dreesen.

Kane selbst meinte in der Mixed-Zone, dass es zwar schmerzhaft sei, er aber damit rechnet, in der Champions League spielen zu können. "Ich gehe davon aus", sagte er.

Kane hatte sich zuvor in dem mit Spannung erwarteten Spiel gegen den Meister aus Leverkusen regelrecht aufgerieben. Der Superstar trat offensiv überhaupt nicht in Erscheinung, arbeitete sich dafür aber abseits des Strafraums für seine Mannschaft auf. Kane hatte in den vergangenen drei Ligaspielen jeweils getroffen und insgesamt fünf Tore erzielt. Mit fünf Saisontoren führt er die Torschützenliste der Liga weiter an.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu seinem zweiten Vorrundenspiel der Champions League bei Aston Villa an. Beim famosen 9:2 am ersten Spieltag gegen Dinamo Zagreb hatte Kane einen Viererpack erzielt.