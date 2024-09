Upamecano und Kim "haben nicht ihre beste Leistung gezeigt"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern in der Abwehr gesetzt: Dayot Upamecano und Min-jae Kim

Seit Vincent Kompany beim FC Bayern an der Seitenlinie steht, bilden Dayot Upamecano und Min-jae Kim das Innenverteidiger-Duo. Zuletzt zahlten die beiden Sorgenkinder der Vorsaison das Vertrauen mit konstant stabilen Leistungen zurück. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist entzückt.

"Min-jae und Upa haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Unsere Innenverteidiger waren richtig gut", frohlockte der Nachfolger von Oliver Kahn nach dem 1:1 im Top-Duell gegen Bayer Leverkusen gegenüber der "Abendzeitung".

Dass die sonst so offensivstarke Werkself in der Allianz Arena kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kam, war auch dem neuen Abwehr-Gespann zu verdanken.

Entsprechend positiv fielen ihre Bewertungen in der Einzelkritik von sport.de aus.

Dreesen hob hervor, sich "für die beiden zu freuen", denn: "Sie haben beide durchaus in der Kritik gestanden in der vergangenen Saison, und sie haben sicher in dem einen oder anderen Spiel nicht ihre beste Leistung gezeigt."

Kims "neues Selbstbewusstsein" beim FC Bayern

In der Tat waren Upamecano und Kim unter dem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel oftmals Risikofaktoren, in der letzten Rückserie saßen sie überwiegend auf der Bank.

Doch anstatt aus München zu flüchten, wagten sie einen neuen Angriff - und setzten sich gegen die internen Konkurrenten Eric Dier und Hiroki Ito durch.

Letzterer kam für ca. 24 Millionen Euro vom VfB Stuttgart, verletzte sich jedoch schnell.

Speziell Kim wurde im Frühjahr von manch einem Fan schon als teures Missverständnis abgestempelt. Doch weit gefehlt!

"Es ist einfach schön, dass Min-jae nach der Korea-Reise mit neuem Selbstbewusstsein zurückgekommen ist, dass er das Vertrauen des Trainers bekommen hat", erklärte Dreesen.

Kompany habe "auch gegen die öffentliche Meinung" auf sein "Favoritenpaar" gesetzt, ergänzte der CEO: "Und man sieht, dass sie immer mehr Spielfreude entwickeln und miteinander funktionieren."

Die nächste Bewährungsprobe steht für das Duo am Mittwoch (21:00 Uhr) an, wenn der FC Bayern im zweiten Gruppenspiel der Champions League bei Aston Villa gastiert.