Nach Knöchelblessur: Klare Tendenz bei Kane

IMAGO/David Inderlied

Harry Kane verletzte sich im letzten Heimspiel des FC Bayern

Am vergangenen Samstag endete das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen (1:1) für Münchens Stürmerstar Harry Kane vorzeitig. Eine Knöchelblessur stoppte den Engländer, der in den folgenden Tagen kürzer treten musste und für das Champions-League-Auswärtsmatch bei Aston Villa lange Zeit fraglich war. Seit Dienstag gibt es diesbezüglich eine klare Tendenz.

Allem Anschein nach wird Kane die Reise in sein Heimatland antreten und gegen den Premier-League-Vertreter aus Birmingham mitwirken können.

Bayerns Goalgetter nahm am Dienstagnachmittag nämlich am Abschlusstraining in München teil.

Kane erschien in einer langen roten Trainingshose - und "patzte" beim Ball-Hochhalten im Rahmen des Aufwärmprogramms. Von den Kollegen kassierte er dafür ein paar schmerzhafte "Ohrschnipser".

Nach der Einheit reist der deutsche Rekordmeister auf die Insel, wo am Abend (20:30 Uhr) die Pressekonferenz für die Begegnung am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) mit Trainer Vincent Kompany und Serge Gnabry stattfindet.

FC Bayern weiterhin ohne Defensiv-Trio

Nach dem ersten Spieltag und dem fulminanten 9:2 gegen Dinamo Zagreb führt der FC Bayern die neue Champions-League-Tabelle an.

Kompany muss gegen Aston Villa nur auf die Langzeitverletzten verzichten: Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) und Sacha Boey (Meniskusriss im linken Knie).

Die Gäste gehen als haushoher Favorit in die Partie. 2024/2025 haben die Bayern bislang noch kein Pflichtspiel verloren, erst am Wochenende riss die Siegesserie gegen Leverkusen.

In der aktuellen Verfassung dürften die Münchner zu den heißesten Kandidaten auf den Champions-League-Titel zählen. Nach dem Aus von Thomas Tuchel hat Nachfolger Kompany der Mannschaft neues Leben eingehaucht.

Rekordeinkauf Kane ist auch unter dem Belgier ein Fixpunkt im Spiel der Bayern. In den ersten sieben Pflichtspielen erzielte der erfahrene Angreifer bereits zehn Treffer, hinzu kommen fünf Vorlagen. Umso ärgerlicher wäre ein Ausfall gewesen.