Enthüllt: Diese zwei Trainer standen auf Mangas Zettel

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ben Manga will nach dem Spiel gegen Hertha BSC den neuen Schalke-Trainer vorstellen

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer - das ist nach dem Rauswurf von Karel Geraerts klar. Schon im Sommer gab es Diskussionen um Geraerts, Kaderplaner Ben Manga schaute sich also damals schon nach Alternativen um. Mit dabei: Zwei Trainer, die man aus der Bundesliga kennt.

Aktuell hat Jakob Fimpel die Zügel in der Hand, was das Training der Schalker Mannschaft angeht. Doch der Geraerts-Ersatz ist nur eine Interimslösung. Nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am Samstagabend soll der neue Chefcoach übernehmen.

Noch steht nicht fest, wer neuer Schalke-Trainer wird, allerdings sind laut "WAZ" zwei Namen bekannt geworden, mit denen sich Ben Manga in der Sommerpause beschäftigte. Der S04-Sportchef soll demnach auf eine Verpflichtung von Alexander Blessin oder Thorsten Fink gehofft haben.

Alexander Blessin war damals noch beim Ex-Boniface-Klub Union Saint-Gilloise aus Belgien unter Vertrag, wäre zur neuen Saison aber frei gewesen. Statt nach Gelsenkirchen ging es für ihn zum Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli, die auf den Abgang von Fabian Hürzeler reagieren mussten.

Bei Thorsten Fink, der in der Bundesliga bereits den Hamburger SV trainiert hatte, war die Lage ähnlich. Auch er trainierte ein Team aus der ersten belgischen Liga: die VV St. Truiden.

Schalke 04: Sommer-Optionen für Geraerts-Nachfolge jetzt verpufft

Im Gegensatz zu Blessin blieb Fink aber in Belgien und ist seit Anfang der aktuellen Saison beim KRC Genk tätig. Nach neun Spielen stehen Fink und Genk derzeit mit 22 Punkten an der Tabellenspitze.

Da die Sommer-Optionen für den FC Schalke 04 inzwischen verpufft sind, muss Ben Manga umplanen. Beobachtern zufolge wird eine dauerhafte Beförderung von Interimscoach Jakob Fimpel ausgeschlossen, sodass Expertise von Außen geholt wird. Die Entscheidung soll spätestens in der kommenden Woche verkündet werden, heißt es bei der "WAZ".