Nagelsmann-Entscheidung überrascht Matthäus

Janis Blaswich (l.) ist als dritter Keeper dabei.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wartet bei der Nominierung des DFB-Teams für die kommenden Spiele mit einem Neuling und zwei Rückkehrern auf. RTL-Experte Lothar Matthäus ist vor allem von einer Personalie überrascht.

Erste Entscheidungen in der Torwartfrage im DFB-Team. Nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen erhält zunächst Oliver Baumann seine Chance, Alexander Nübel lauert. Die Rolle des dritten Keepers nimmt vorerst Janis Blaswich ein. "Das ist für mich zum Beispiel eine Überraschung", sagte TV-Experte Lothar Matthäus zu RTL/ntv und sport.de. Er räumte ein, dass er den Torwart "gar nicht auf dem Zettel" hatte.

"Er hat bei Salzburg nicht die überragenden Leistungen gebracht, die er vorher bei RB Leipzig gebracht hatte. Ich habe eigentlich mit Bernd Leno gerechnet, weil Kevin Trapp zurzeit noch verletzt ist", sagte Matthäus. "Für mich war Leno der gesetztere Torhüter, der vom Bundestrainer berufen wird."

Weit weniger überraschend empfand Matthäus die Nominierung von Neuling Tim Kleindienst.

Kleindienst-Berufung die "logische Konsequenz"

"Ich habe ihn schon vor drei Wochen als Kandidat gesehen, weil wir gerade auf der Mittelstürmer-Position nicht die Liste haben wie auf den anderen Positionen", sagte der Weltmeister. Da außerdem Niclas Füllkrug noch verletzt ist, sei es "die logische Konsequenz", dass Kleindienst berufen wird, "weil er auch gute Leistungen gezeigt hat, nicht nur in Mönchengladbach, sondern auch letztes Jahr in Heidenheim. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass sich Heidenheim für die Conference League qualifiziert hat. Daher war es keine Überraschung für mich."

Auch Rückkehrer Serge Gnabry habe den Sprung in den Kader "aufgrund seiner Leistungen in ersten Wochen in der Meisterschaft verdient. "Er bringt Leistung, spielt gut. Ganz klarer Haken dran für mich. Auch er hat's verdient."

Dass Defensivspieler Antonio Rüdiger zurückkehrt, sei ebenfalls "völlig normal". "Er ist der Abwehrchef mit Jonathan Tah. Dass er dabei ist, ist null Überraschung, sondern normal."

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League am 11. Oktober (ab 20:15 Uhr LIVE bei RTL und auf RTL+, Anstoß um 20:45 Uhr) auf Bosnien-Herzegowina, drei Tage später steigt das Rückspiel gegen die Niederlande.