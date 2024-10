Medien: Nur noch zwei Trainer-Kandidaten auf Schalke übrig

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Wen verpflichtet der FC Schalke 04 als neuen Cheftrainer?

Zahlreiche Trainer-Namen wurden rund um den FC Schalke 04 in den letzten Tagen gehandelt. Inzwischen ist die Liste angeblich stark zusammengeschrumpft - und eine Entscheidung steht bevor.

Glaubt man "Bild", hat sich der mächtige S04-Kaderplaner Ben Manga mit zwei Kandidaten getroffen. Diese wird er demnach dem S04-Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Axel Hefer vorstellen und dem Gremium gleichzeitig seine favorisierte Lösung nennen. Es gelte "als zu 100 Prozent sicher", dass Hefer und Co. Mangas Vorschlag folgen und den von ihm empfohlenen Trainer als neuen Übungsleiter einstellen.

Mit einer offiziellen Vollzugsmeldung ist demnach allerdings erst frühestens am Sonntag zu rechnen. Die Schalker Führungsetage wolle rund um das wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (20:30 Uhr) nicht noch mehr Unruhe entfachen, heißt es.

Gegen die Alte Dame wird letztmals der etatmäßige U23-Coach Jakob Fimpel an der Seitenlinie der Schalker Profis stehen. Der 35-Jährige bestätigte auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag, dass er definitiv wieder in den Nachwuchsbereich zurückkehrt. "Nach dem Spiel sind die zwei Wochen rum. Danach geht es in der U23 für mich weiter", so Fimpel.

Mehrere Trainer-Absagen beim FC Schalke 04?

Enttäuscht darüber, dass er zukünftig wieder die Zweitvertretung des FC Schalke 04 in der Regionalliga West trainiert, ist Fimpel nicht: "Es war von vorneherein klar, dass es nur um diese zwei Wochen ging. Die nächste Stufe will ich mir erarbeiten. Das ist ein Ziel für die Zukunft."

Fimpel blickte auf eine "sehr interessante" Zeit bei den Profis der Knappen zurück. Den neuen Cheftrainer des FC Schalke 04 erwarte "eine intakte Mannschaft. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Basis", erklärte er.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den nach dem 3:5-Heimdebakel gegen Darmstadt 98 entlassenen Karel Geraerts handelte sich Schalke mehrere Absagen ein, darunter angeblich auch die der angeblichen Wunschlösung Raúl.