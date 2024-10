Hamann mit schonungsloser Kritik an Bayer Leverkusen

IMAGO/Mika Volkmann

Florian Wirtz kam mit Bayer Leverkusen nicht über ein Remis gegen Aufsteiger Kiel hinaus

Der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen kommt in der laufenden Bundesliga-Saison einfach noch nicht richtig in Tritt. Die verspielte 2:0-Führung gegen Aufsteiger Holstein Kiel (Endstand 2:2) bedeutete den vorläufigen Tiefpunkt einer bislang bestenfalls mäßigen Spielzeit. Das befand auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann.

Für den Vizeweltmeister von 2002 gibt es derzeit keinen klaren Hinweis auf die Frage, wieso die Werkself nach eigener 2:0-Führung vor heimischem Publikum derart nachlässig geworden sei. "Es ist irgendwo unerklärlich", sagte Hamann bei "Sky".

"Wenn sie das dritte Tor machen, denkst du, dass Kiel da richtig unter die Räder kommen kann. Das Spiel dann so aus der Hand zu geben ... Was verwunderlich ist: Sie haben im letzten Jahr viele späte Tore geschossen und auch in diesem Jahr schon. Dieses Mal hatten sie nach dem 2:2-Ausgleich nicht eine hundertprozentige Torchance", so der TV-Experte über die Leverkusener, die schon zum dritten Mal ohne Sieg geblieben waren.

Kiel habe die Schlussphase laut Hamann "relativ selbstverständlich wegverteidigt", was nach Ansicht des 51-Jährigen bemerkenswert ist: "Das war schon überraschend, dass sie nicht mehr diesen Gang haben, da nochmal nachzulegen und es zu erzwingen."

Nach dem 2:2-Ausgleich in der 69. Minute durch einen Elfmeter von Fiete Arp drückte die Elf von Startrainer Xabi Alonso den Gegner zwar weit in die eigene Hälfte hinein, ohne sich aber klare Torgelegenheiten erspielen zu können.

Hamann sieht Bayer Leverkusens Titelverteidigung in Gefahr

Hamann bediente sich einem Vergleich aus dem Motorsport, um das aktuelle Dilemma der Leverkusener zu beschreiben: "Du hattest letztes Jahr immer das Gefühl, dass sie noch einen oder zwei Gänge haben. Ich glaube, dieses Jahr fahren sie im zweiten oder dritten Gang, haben aber keinen vierten und fünften. Aus welchen Gründen auch immer."

Die Rheinländer seien nach Ansicht des langjährigen Premier-League-Profis somit "weit davon entfernt, die Mannschaft zu sein, die sie letztes Jahr waren".

Hamann sieht sogar schon das große Saisonziel der Leverkusener, die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga, in Gefahr: "Wenn sie noch einmal Meister werden wollen, sollte das nicht zu oft passieren."