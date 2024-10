Schalke-Boss packt über Trainer-Suche aus

IMAGO/RHR-FOTO

Matthias Tillmann (l.) ist von Schalke-Trainer Kees van Wonderen (m.) überzeugt

Kees van Wonderen heißt der neue Trainer des FC Schalke 04. S04-Vorstandschef Matthias Tillmann hat nun erklärt, weshalb der Niederländer in Gelsenkirchen letztlich das Rennen machte.

"Wir hatten eindeutige Kriterien bei der Trainerwahl. Am Ende war Kees der Kandidat, der uns am meisten überzeugt hat", wird Tillmann vom FC Schalke 04 zitiert.

Der Verein habe "jemanden gesucht, der eine klare Handschrift hat, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann, der sich um junge Spieler kümmert", führte der S04-Boss aus. "Wir wollten jemanden, der viel Energie mitbringt und eine Mannschaft mitreißen kann", so Tillmann.

Schalke-Boss von Treffen beeindruckt

Beeindruckt hat den 40-Jährigen dabei ein Treffen mit van Wonderen in dessen niederländischer Heimat. "Als wir das erste Gespräch bei ihm zu Hause geführt haben, haben wir erst etwas gegessen und sind dann auf die Couch gegangen, weil er uns etwas am Fernseher zeigen wollte", verriet Tillmann.

Van Wonderen habe "nur so vor Energie gesprüht. Das war richtig gut. Du musst die Mannschaft als Coach packen, das muss passen. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Und das fand ich deutlich stärker als bei den anderen Kandidaten", begründete der S04-Funktionär die Entscheidung zugunsten des 55-Jährigen.

Van Wonderen habe sich "bereits im Vorfeld intensiv mit dem Verein und der Mannschaft beschäftigt. Bei seiner ersten Trainingseinheit hat er jeden einzelnen Spieler direkt mit dem korrekten Namen angesprochen. Das hat nicht nur mir, sondern auch den Spielern imponiert", lobte Tillmann den Niederländer.

FC Schalke 04 glaubt "weiter an den Plan"

Van Wonderen soll in FC Schalke 04 zurück in die Spur führen. Die Königsblauen rangieren in der 2. Bundesliga aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Unter Interimscoach Jakob Fimpel konnten immerhin vier Punkte aus den letzten beiden Spielen eingefahren werden. Die Knappen hatten sich zuvor von Coach Karel Geraerts sowie von Sportdirektor Marc Wilmots getrennt.

"Wir glauben weiter an den Plan, wir glauben weiterhin an diesen Weg. So haben wir den Kader zusammengestellt. Deswegen war mir persönlich sehr wichtig, dass wir auch darauf achten, dass wir einen Trainer finden, der voll zu diesem Weg passt. Einen Coach, der nicht nur das Kurzfristige sieht, sondern auch versteht, dass wir uns als Verein weiterentwickeln wollen, wir die Mannschaft gemeinsam weiterentwickeln können", so Tillmann.

Van Wonderen besitzt beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis Sommer 2026.